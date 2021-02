El segundo día de “impeachment” contra Donald Trump en el Senado sirvió, entre otras cosas, para mostrar un vídeo de la acusación demócrata que contiene “imágenes inéditas” de la turba asaltando las oficinas y el interior de las instalaciones del Capitolio.

La sesión de este miércoles estuvo ilustrada con otros vídeos y audios de lo sucedido aquel día 6 de enero, en uno de los cuales, según ha comentado el representante Stacy Plaskett, se observa como la turba pretendía “ejecutar” al exvicepresidente Mike Pence, según “informaron los periodistas del Capitolio”.

Video completo: En el juicio político muestran varios videos nuevos de seguridad, de los disturbios del Capitolio.https://t.co/v1y9bnAjnd — Marilia Uax® 𓀽🗽〽️𓂀 (@MariliaUax) February 10, 2021

“Durante el asalto al Capitolio, los extremistas presuntamente se coordinaron y discutieron sobre cómo podrían perseguir al vicepresidente. Los periodistas en el Capitolio informaron de que les escucharon decir que estaban buscando un Pence para ejecutarlo”, ha dicho Plaskett mientras mostraba las imágenes.

“Cuando los alborotadores llegaron a la parte superior de las escaleras, estaban menos de 30 metros de donde se refugiaba el vicepresidente con su familia, y estaban solo unos metros de una de las puertas de esta cámara”, ha apuntado.

En uno de los vídeos mostrados se escucha como una parte de la exaltada multitud que intentaba irrumpir en el Capitolio coreaba ‘colguemos a Mike Pence’, quien, ha recordado Plaskett, se negó a revocar los resultados de las elecciones, por lo que “no es de extrañar que fuera el blanco de las iras “.

Precisamente, Pence no ha arreglado su relación con el expresidente tras quedar esta dañada debido a lo sucedido en el Capitolio, como ha precisado una fuente cercana a CNN, que, además, ha asegurado que ambos “discutieron” los hechos pero quedaron “resentimientos” porque Trump no mostró remordimientos por poner al exvicepresidente en una situación angustiosa. “El tiempo curará las cosas”, ha indicado, no obstante, la misma fuente.

Otra de las imágenes que ha mostrado Plaskett es la ya famosa fotografía de Richard Barnett, el tipo que se acomodó en la silla del despacho de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y puso los pies sobre su escritorio, destacando que portaba una pistola paralizante, tal y como posteriormente el FBI.

Ante las imágenes, algunos senadores republicanos han reconocido que los vídeos han sido “difíciles de ver”, pero han señalado que no creen que vinculen las acciones de los participantes en el asalto con Trump. “Han pasado tiempo enfocándose en los horribles actos de violencia cometidos por los criminales, pero el lenguaje del presidente no se acerca a cumplir con el estándar legal para la incitación”, ha apuntado el senador Ted Cruz, informa CNN.