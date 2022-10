“No leo”: Sarah Palin confiesa que la lectura no está entre sus aficiones

La que fuera candidata a la vicepresidencia con John McCain en las elecciones de 2008, Sarah Palin, no se da por vencida y busca desesperadamente regresar a la primera línea de la política como representante del estado de Alaska en la Cámara de Representantes durante las elecciones legislativas de mitad de mandato. Palin perdió este mes de agosto las elecciones especiales para ocupar el único escaño del estado frente a la demócrata Mary Peltola. La muerte del republicano Don Young, de 88 años dejó el asiento vacío. Palin no pudo ocuparlo. Menos de tres meses después, las “midterm” ofrecen una segunda oportunidad para la ex gobernadora de Alaska para entrar en el Congreso.

Sarah Palin ha hecho campaña a favor de expandir la exploración petrolera y no ha ocultado su desprecio por la lectura. En un debate televisado entre la dirigente del “Tea Party” y los otros tres candidatos, dijo que abordar la inflación, que está en su nivel más alto en los últimos 40 años en Estados Unidos, era su máxima prioridad.

“Estamos en recesión y es una pena que el presidente y su partido se nieguen a reconocer que estamos sufriendo”, dijo Palin durante el debate.

“Necesitamos perforar, cariño, perforar. Los costes energéticos son el motor de la inflación. . . si tenemos más suministro de petróleo, nuestro propio petróleo doméstico limpio de Estados Unidos, idealmente proveniente de Alaska, [los precios bajarán]”.

El debate incluyó también preguntas tuiteadas por el público. Una de ellas preguntaba que leían los candidatos en su tiempo libre. Chris Bye, del Partido Libertario, dijo que leyó “muchos libros de pesca, muchas revistas de pesca y una gran cantidad de ciencia ficción”. Palin, por su parte, respondió: “Corro, hago ejercicio, esa es mi cordura. Sudor. No hago mucho de simplemente sentarme a leer. Mi lectura es para la política, para ayudar a servir a los demás”.

Palin, quien fue compañera de “ticket” de John McCain en las elecciones presidenciales de 2008, no tiene el viento a favor para ganar el escaño. Los sondeos siguen situando a la demócrata Mary Peltola como la clara favorita para hacerse con el único escaño del estado. Palin se sitúa en tercer lugar por detrás del otro candidato republicano, Nick Begich.

Palin cuenta con el respaldo de Donald Trump aunque no es suficiente para garantizar su victoria. La ex gobernadora mostró su apoyo al expresidente durante el debate del miércoles por la noche. Al ser preguntada si está de acuerdo con la citación de Trump en el comité que investiga los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, Palin sostuvo que el ex presidente es víctima de una cacería de brujas. “No tiene nada que ocultar, no creo que haya cometido un delito”, dijo. Creo que los medios de comunicación y los que son obstruccionistas de gran parte de lo que representa Trump, creo que solo quieren aferrarse a esto y seguir revolviéndolo”.