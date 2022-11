Los funcionarios de Arizona desmontan las acusaciones de fraude de los republicanos

Cuando Kari Lake, la candidata republicana a gobernadora de Arizona, acusó al condado más poblado del Estado de “retrasar” el conteo de votos para sesgar los resultados de los votos anticipados, un funcionario local respondió.

“Francamente, es ofensivo que Kari Lake diga que estas personas detrás de mí están haciendo esto lentamente, cuando trabajan de 14 a 18 horas” todos los días”, dijo Bill Gates, presidente republicano de la junta de supervisores del condado de Maricopa. .

Gates y otros funcionarios electorales del condado de Maricopa han rechazado agresivamente los rumores y las afirmaciones falsas y sesgadas, ya que el recuento de votos ha sido objeto de un intenso escrutinio en el estado de campo de batalla. Las acusaciones han llegado de todo tipo y a todas horas del expresidente Donald Trump y sus seguidores, candidatos republicanos y votantes.

“Lamentablemente, sigue habiendo mucha información errónea de todas las fuentes diferentes que están en las redes sociales en este momento”, dijo Gates. “Por eso tenemos que seguir haciendo esto”.

Los funcionarios electorales han tenido dos años para perfeccionar su trabajao. En 2020, el condado de Maricopa se convirtió en el centro de atención nacional mientras certificaba los resultados en medio de afirmaciones falsas de que Trump le robó las elecciones. Al año siguiente, se sometió a una “auditoría” impulsada por los republicanos en el Senado estatal, que terminó con un informe que validaba la victoria de Biden.

“Ese fue solo un flujo constante de información errónea a la que nos volvimos expertos en responder”, dijo Gates. “Comenzamos a comprender la importancia de responder a esa información errónea”.

En mayo, los funcionarios del condado comenzaron a hablar públicamente sobre qué esperar en las próximas “Midterms”. Han realizado conferencias de prensa periódicas desde principios de octubre, los funcionarios han realizado sesiones informativas diarias. También cuentan con un gran equipo de asuntos públicos que puede responder rápidamente a nuevas denuncias de fraude o mala gestión.

Una petición persistente comenzó cuando Lake, quien está detrás de la demócrata Katie Hobbs por un punto porcentual con menos de 200,000 votos por contar, acusó al condado de “retrasar” el conteo.

Lake y otros republicanos dicen que el condado ha programado la publicación de votos para que las áreas demócratas del área metropolitana de Phoenix se publiquen primero. Gates ha pasado días explicando cómo eso no está sucediendo y no es posible. En verdad, el condado procesa las papeletas utilizando un sistema de primeras entradas, primeras salidas.

Eso significa que los votos enviados por correo que se dejan en las urnas el día de las elecciones se procesan en el orden en que se reciben en la sede electoral del condado.

“Así es como hacemos esto”, aseguró Gates el sábado. “No los recogeremos de ciertas partes de la ciudad. De hecho, no podemos hacer eso porque tenemos un modelo de centro de votación”.

Los centros de votación significan que cualquier votante puede ingresar a cualquier lugar de votación en el área metropolitana para emitir su voto en persona o dejar sus papeletas anticipadas. Y debido a que las papeletas que se dejan en los centros de votación se mantienen juntas para su procesamiento, los votos pueden provenir de cualquier lugar. Llamó a las acusaciones “irrelevantes” y una “distracción increíble”.

“Entonces, digamos que tenemos a alguien que vive en Gilbert, pero trabaja en Surprise”, explicó Gates el sábado. “Van al centro de votación en Surprise a la hora del almuerzo. ¿De dónde es eso?

Un récord de 290,000 de esos votos se depositaron en los 223 centros de votación del condado el día de las elecciones y ahora se están procesando. Hasta el lunes por la mañana, el condado tenía entre 185.000 y 195.000 boletas para contar, mientras que se tabularon casi 1,4 millones de boletas en persona y anticipadas.

Gates dijo que la auditoría le enseñó a la junta y a otros líderes del condado la importancia de combatir la información errónea de manera rápida y precisa.

Él y el registrador del condado, Stephen Richer, han tomado la delantera, con el alguacil demócrata Paul Penzone también subiendo al podio en ocasiones. Gates es un abogado que durante años representó al Partido Republicano durante las elecciones del condado. Penzone dijo que las constantes afirmaciones infundadas han obligado a Gates y Richer a pasar una cantidad excesiva de tiempo explicando por qué están equivocados.

“Sabes, ¿cuál es el dicho, una mentira viaja alrededor del mundo... 10,000 veces antes de que la verdad comience?” Penzone dijo el sábado. “Eso es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo personas empoderadas al decir cosas que los hacen sentir bien y no son responsables por ello y mienten”.

David Becker, un exabogado del Departamento de Justicia de EE UU que ahora dirige el Centro sin fines de lucro para la Innovación e Investigación Electoral, elogió a los funcionarios electorales del condado y a Gates en particular por sus respuestas rápidas y consistentes.

“No están haciendo un buen trabajo, están haciendo un trabajo sobresaliente”, dijo Becker. “Te diré, creo que Bill Gates y sus colegas han sido los mejores en el Gobierno estadounidense, no solo en la última semana, sino en el transcurso de los últimos años mientras organizaban elecciones en el condado de Maricopa”.

El Partido Republicano de Arizona se ha quejado de los problemas del día de las elecciones y del recuento prolongado de votos, lo cual es normal en Arizona. La presidenta del partido, Kelli Ward, se quejó de las máquinas de recuento de votos que no siempre podían leer las boletas. En cambio, las 17.000 papeletas afectadas se llevaron a las instalaciones centrales del condado. Bolsas negras de esas boletas fueron apiladas para su procesamiento el lunes.

No todas las afirmaciones son mentira, pero las acusaciones tienen respuestas que tienen sentido. El viernes por la noche, el candidato republicano perdedor al Senado de EE. UU, Blake Masters, acusó al condado de mezclar las papeletas contadas con las que no pudieron ser tabuladas por las máquinas del centro de votación al menos dos veces. Exigió el recuento de las más de 1,4 millones de papeletas que ya habían sido tabuladas, calificándolo de “un desastre gigante”.

Megan Gilbertson, la vocera del departamento de elecciones del condado, declaró a Associated Press que los trabajadores electorales en dos centros de votación combinaron boletas marcadas con un lote que los tabuladores en el lugar no pudieron leer, pero que la confusión no condujo a a boletas contadas dos veces o sin contar porque el departamento cuenta con sistemas para hacer frente a tales casos.

“Debido a que las boletas se tabulan por lote, podemos aislar los resultados de esas ubicaciones específicas y conciliar las boletas totales con los registros para asegurarnos de que coincidan”, escribió menos de dos horas después de que Masters hiciera la declaración. “Esto se hace con la presencia de observadores de los partidos políticos y es una práctica que ha existido durante décadas”.