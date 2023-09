La Cámara de Representantes de EEUU inicia una investigación contra Biden como primer paso hacia el 'impeachment'

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha iniciado este jueves una investigación liderada por un comité para determinar si el presidente estadounidense Joe Biden protegió los negocios de su hijo Hunter, acusado de haber amasado una fortuna a través de acuerdos comerciales con empresas extranjeras. El Partido Demócrata argumenta que la investigación se produce en represalia por los dos juicios políticos celebrados contra el expresidente estadounidense Donald Trump y para desviar la atención del inminente cierre del Gobierno, conocido como 'shutdown', según ha informado la cadena CNN. En este sentido, el demócrata Jamie Raskin ha asegurado que se ha presentado ante el comité 12.000 páginas de registros bancarios que no incluyen "ni un solo centavo" que haya sido aprovechado por Biden. "Estamos a 62 horas de un cierre de Gobierno y los republicanos lanzan un 'impeachment' basado en una mentira", ha sentenciado. El presidente del comité, el republicano James Comer, ha asegurado durante la apertura de la primera audiencia que existen "montañas de pruebas" que determinan cómo Biden "abusó de su poder" para apoyar a su familia, si bien parte de los testigos no tienen claro que haya suficientes datos, por ahora, para acusar al mandatario. "No creo que con las pruebas actuales se pueda sostener un proceso de 'impeachment'", ha indicado el profesor de Derecho Jonathan Turley, mientras que el forense Bruce Dubinsky ha aseverado que es necesario obtener "más información" para poder probar que hubo algún tipo de fraude. La Cámara de Representantes tiene autoridad para iniciar un 'impeachment'. Si la investigación liderada por los comités determina que hay indicios de que Biden haya podido cometer un delito, el juicio político se llevaría a cabo en el Senado. No obstante, para que prospere el proceso, es necesario una mayoría cualificada de dos tercios en el Senado, que actualmente está controlado por los demócratas, por lo que previsiblemente será rechazado por la Cámara Alta.