Apps y sitios para seguir alertas de terremoto y tsunami en tiempo real

Un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka desató este miércoles alertas de tsunami en varios países bañados por el océano Pacífico, entre ellos Japón y los territorios estadounidenses de Hawái y Alaska. El seísmo tuvo lugar a las 8:25 hora local japonesa (23:25 GMT del martes), informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que estimó una magnitud preliminar de 8 que revisó después a 8,7 y posteriormente a 8,8.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también detectó el temblor, cuyo epicentro estimó a unos 18,2 kilómetros de profundidad sobre el lecho marino. Las autoridades están compartiendo constantemente y a tiempo real alertas en las zonas afectadas. Sin embargo, muchas veces la población no sabe dónde seguir este tipo de alertas y no está preparada para un problema de dicha entidad, especialmente en España, donde no suelen ser habituales. Pese al desconocimiento, hay gran cantidad de herramientas.

Cómo seguir las alertas de terremoto y tsunami en tiempo real

La forma principal de seguir este tipo de fenómenos en España es mediante IGN Terremotos. El Instituto Geográfico Nacional mantiene un portal web y una app móvil (iOS y Android) con información actualizada al segundo sobre actividad sísmica en España y sus zonas limítrofes. Permite configurar notificaciones de temblores por intensidad y ubicación, y ofrece mapas de macrozonas y listados históricos.

Todas características de la aplicación del IGN

El Instituto Geográfico Nacional explica detalladamente todas las funciones a las que se pueden acceder descargando su aplicación contra terremotos. Son las siguientes:

Distancia al epicentro del evento sísmico y parámetros epicentrales.

del evento sísmico y parámetros epicentrales. Geolocalización de la posición del usuario y del epicentro.

de la posición del usuario y del epicentro. En el caso de que haya riesgo de tsunami se indicará a través de un icono en pantalla (en Menú principal, Ayuda se encuentra toda la información).

se indicará a través de un icono en pantalla (en Menú principal, Ayuda se encuentra toda la información). En caso de haber sentido un terremoto, posibilidad de envío de un formulario macrosísmico a través de sencillos iconos animados.

a través de sencillos iconos animados. Posibilidad de envío de fotografía a la RSN (Red Sísmica Nacional) en caso de encontrar algún daño o efecto del evento sísmico.

la RSN (Red Sísmica Nacional) en caso de encontrar algún daño o efecto del evento sísmico. Posibilidad de activar el servicio de envío de notificacione s en caso de evento sísmico.

s en caso de evento sísmico. Mapa genera l donde se podrán visualizar todos los terremotos.

l donde se podrán visualizar todos los terremotos. Filtros para mostrar únicamente los terremotos de unos parámetros particulares (de magnitud mínima y región).

(de magnitud mínima y región). Posibilidad de compartir el evento por redes sociales, mail, etc.

por redes sociales, mail, etc. Acceso a la información detallad a para cada evento (web del IGN).

a para cada evento (web del IGN). Información sobre "qué hacer en caso de terremoto" y "qué hacer en caso de tsunami".

Otras páginas y aplicaciones para prevenir terremotos

EMSC – European‑Mediterranean Seismological Centre: Con el servicio LastQuake, el EMSC difunde datos de terremotos en Europa y el Mediterráneo, así como eventos globales destacados. La app (LastQuake) integra alertas push, mapas de movimiento del terreno y vídeos de testigos en tiempo real.

Con el servicio LastQuake, el EMSC difunde datos de terremotos en Europa y el Mediterráneo, así como eventos globales destacados. La app (LastQuake) integra alertas push, mapas de movimiento del terreno y vídeos de testigos en tiempo real. USGS – Earthquake Hazards Program: El programa de la USGS dispone de la aplicación “USGS Earthquake Notifications” y un portal web con información sobre terremotos en todo el mundo. Permite filtrar por magnitud, ubicación y fecha, y ofrece enlaces directos a análisis de riesgo y réplicas.

El programa de la USGS dispone de la aplicación “USGS Earthquake Notifications” y un portal web con información sobre terremotos en todo el mundo. Permite filtrar por magnitud, ubicación y fecha, y ofrece enlaces directos a análisis de riesgo y réplicas. MyShake Alertas de Terremoto: Desarrollada por la Universidad de California, Berkeley, MyShake utiliza los sensores de los teléfonos móviles para detectar temblores localmente y transmitirlos a una red colaborativa. Ofrece advertencias tempranas —incluso antes de que las ondas sísmicas lleguen al dispositivo— en áreas con cobertura de red.

Desarrollada por la Universidad de California, Berkeley, MyShake utiliza los sensores de los teléfonos móviles para detectar temblores localmente y transmitirlos a una red colaborativa. Ofrece advertencias tempranas —incluso antes de que las ondas sísmicas lleguen al dispositivo— en áreas con cobertura de red. Earthquake Network : Esta aplicación crowdsourced está pensada para usuarios de todo el mundo. Combina datos de sensores móviles y estaciones sismológicas oficiales, generando alertas en tiempo real. Permite crear grupos de aviso para familiares y compañeros de trabajo.

: Esta aplicación crowdsourced está pensada para usuarios de todo el mundo. Combina datos de sensores móviles y estaciones sismológicas oficiales, generando alertas en tiempo real. Permite crear grupos de aviso para familiares y compañeros de trabajo. NOAA Tsunami Warning Center : El Centro de Alerta de Tsunamis de la Administración Atmosférica y Oceánica de EE. UU. (NOAA) emite alertas en el Pacífico y Atlántico. Su web ofrece gráficas de oleaje, boletines en varios idiomas y suscripción a notificaciones por correo electrónico y SMS.

: El Centro de Alerta de Tsunamis de la Administración Atmosférica y Oceánica de EE. UU. (NOAA) emite alertas en el Pacífico y Atlántico. Su web ofrece gráficas de oleaje, boletines en varios idiomas y suscripción a notificaciones por correo electrónico y SMS. JMA – Japan Meteorological Agency : La Agencia Meteorológica de Japón publica en su web y en la app “Yurekuru Call” alertas de terremotos y tsunami, incluyendo estimaciones de altura de ola y tiempos de llegada. Es una de las redes de alerta más avanzadas del mundo, utilizada también por investigadores y servicios de emergencia.

: La Agencia Meteorológica de Japón publica en su web y en la app “Yurekuru Call” alertas de terremotos y tsunami, incluyendo estimaciones de altura de ola y tiempos de llegada. Es una de las redes de alerta más avanzadas del mundo, utilizada también por investigadores y servicios de emergencia. Tsunami Alert : Disponible en Google Play, esta app recopila avisos oficiales del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y de la NOAA. Incluye mapas interactivos, rutas de evacuación recomendadas y consejos de autoprotección.

: Disponible en Google Play, esta app recopila avisos oficiales del Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) y de la NOAA. Incluye mapas interactivos, rutas de evacuación recomendadas y consejos de autoprotección. My Earthquake Alerts & Feed: Es una app con información de terremotos que incluye información en vivo con mapas de forma gratuita y simple. Permite encontrar la ubicación exacta y la distancia al terremoto.

Cómo elegir la herramienta adecuada para mantenerse informado

Para maximizar la eficacia de estas plataformas, se recomienda instalar al menos dos aplicaciones de distinto origen (una local, como la del IGN, y otra internacional, como la de la USGS o MyShake). Configura las notificaciones push y revisa periódicamente las guías de seguridad de tu región. En caso de alerta, mantén la calma, revisa los canales oficiales de información y sigue las indicaciones de los servicios de emergencia.

La tecnología actual nos brinda la posibilidad de anticipar catástrofes naturales y proteger vidas con solo unos clics. Mantenerse informado es la primera línea de defensa, pero siempre debe ser mediante organizaciones oficiales o medios de comunicación reconocidos para evitar noticias falsas.