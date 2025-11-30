El arsenal del fin del mundo de Kim Jong-un: así es el poder nuclear que Corea del Norte sigue ampliando

Pese a más de una década de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos, y el aislamiento diplomático, Corea del Norte no parece dispuesta a renunciar a su programa nuclear. De hecho, son múltiples las evidencias de que estaría logrando expandirlo, como pidió el propio Kim Jong-un en agosto durante una visita a uno de los puertos del país para inspeccionar su buque de guerra más avanzado. No es la primera vez que insiste en la expansión de las capacidades nucleares del país asiático. El líder norcoreano considera que se trata de una garantía de seguridad nacional.

En las últimas semanas, nuevas imágenes han vuelto a encender las alarmas. El análisis de estas instantáneas, muestra que el complejo nuclear de Yongbyon -corazón del programa atómico norcoreano y principal fuente de plutonio y uranio enriquecido- sigue ampliándose y modernizándose, con nuevas construcciones previsiblemente vinculadas al procesamiento de material fisible. Una evolución que abre la puerta a preguntarse cuál es el alcance real del poder atómico de Pyongyang.

¿Cuántas bombas nucleares tiene Corea del Norte?

Responder con precisión resulta imposible, ya que Corea del Norte no facilita datos oficiales, y los inspectores internacionales llevan años sin poder acceder a las instalaciones del país. Aun así, desde la Federación de Científicos Americanos (FAS) estimaban que en 2024, el país había producido material fisible suficiente para unas 90 armas nucleares, no obstante solo contaría con cerca de 50 ojivas listas para su posible uso. La Asociación para el Control de Armas de EE UU situaba el cálculo en la misma horquilla, unas 50 cabezas y material para entre 70 y 90 armas en total. Cifra que aumentaría si Pyongyang logra mantener el ritmo de producción.

¿Qué misiles nucleares tiene Corea del Norte?

La utilidad de las ojivas depende en gran medida de los vectores que las transporten. En los últimos años, Corea del Norte ha creado gran revuelo a nivel internacional, tras probar varios misiles balísticos (ICBM, según sus siglas en inglés). Entre ellos figura el Hwasong-17, un proyectil de combustible líquido exhibido por primera vez en 2002, y probado en 2022 y 2023, con trayectorias que apuntan a un alcance intercontinental.

De igual manera, el régimen también contaría con el Hwasong-15 y 18, este último de combustible sólido. La última versión se trata del Hwasong-20, presentado por primera vez en octubre, durante el desfile nocturno por el aniversario del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, y al que la agencia estatal KCNA se refirió como "el sistema de armas nucleares estratégicas más poderoso jamás desarrollado por la República".

Nuevamente, han trascendido pocos datos sobre el mismo, no obstante expertos anticipan que podría contar con ojivas múltiples que le permitan atacar varios objetivos simultáneamente y superar sistemas antimisiles. Con este nuevo misil intercontinental Pyongyang busca mejorar el alcance y capacidad destructiva de sus predecesores, además de reducir los tiempos de lanzamiento, no obstante está por verse si sus capacidades operativas cumplen con las expectativas, ya que aún no ha sido probado. Más allá de la familia Hwasong, el país dispone también de otros misiles de medio y largo alcance, y ha desarrollado misiles balísticos lanzados desde submarino, como los de la serie Pukguksong.