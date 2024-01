Así fue la proclamación de Federico X: la Casa Real danesa publica un vídeo con imágenes inéditas

La Casa Real Danesa ha publicado imágenes detrás de escena del día de la asunción del rey Federico X. Con la música de “A Sky Full of Stars” de Coldplay, el vídeo comienza con Su Majestad exhalando antes de salir al balcón del Palacio de Christiansborg, donde fue proclamado Rey por la primera ministra, Mette Frederiksen.

La reina María y sus cuatro hijos, el príncipe heredero Christian, la princesa Isabel, el príncipe Vicente y la princesa Josefina, fueron filmados mirando con orgullo desde el interior del palacio.

El vídeo también muestra imágenes del rey llevando a su esposa al balcón para unirse a él y los dos besándose y saludando a sus hijos. El hermano menor de Federico, el príncipe Joaquín, cuya esposa, la princesa María, estaba en Estados Unidos, también fue filmado dentro del palacio.

El título junto al video dice (traducido al inglés): “¡Viva el rey!” La Casa Real también compartió un carrusel de imágenes del “gran momento” “visto desde el otro lado”.

Federico X ascendió al trono el 14 de enero de 2024 después de que su madre, la reina Margarita, firmara su declaración de abdicación durante una reunión del Consejo de Estado en el Palacio de Christiansborg.

En un discurso tras la proclamación de la primera ministra, el Rey dijo: “Hoy pasa el trono. Mi esperanza es convertirme en el rey de la reunión del mañana. Es una tarea a la que me he enfrentado toda mi vida. Es una responsabilidad que asumo con respeto, orgullo y mucha alegría. Es una acción que haré un esfuerzo para llevar a cabo a través de la confianza que encuentro. Necesito todo el apoyo que pueda conseguir. De mi amada esposa, de mi familia, de ti y de aquel que es mayor que nosotros. Afronto el futuro con la certeza de que no estoy solo”.