Ataque sorpresa en el mar Negro: Ucrania destruye una unidad de élite rusa en una plataforma petrolífera

Ucrania asegura haber atacado una unidad especial rusa de "élite" situada en una plataforma petrolífera del mar Negro. Según un comunicado difundido por las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el ataque habría provocado la muerte de los operadores de un sistema de misiles antitanque y la destrucción de un equipo de reconocimiento desplegado en la plataforma de perforación Syvash, próxima a Crimea. Esta instalación fue ilegalmente ocupada por Rusia tras la anexión de la península en 2014.

Como recuerda el Kyiv Post, Syvash es una de las conocidas "Torres de Boyko", un conjunto de plataformas de gas y petróleo situadas frente a la costa de Crimea que fueron confiscadas por Moscú poco después de la anexión. Estas estructuras -que pertenecían a la empresa estatal ucraniana Chornomornaftogaz- han sido empleadas por Rusia desde entonces con fines militares y de inteligencia. En 2022, las fuerzas rusas instalaron en ellas sistemas de guerra electrónica, radares y equipos de vigilancia aérea y submarina, con el objetivo de controlar las operaciones en la zona.

"Se destruyó un grupo enemigo"

"Las Fuerzas Navales de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron una unidad especial enemiga de élite ubicada en la plataforma de perforación Syvash. Además del equipo técnico de reconocimiento y observación de los ocupantes rusos, se destruyó un grupo enemigo que operaba un sistema de misiles antitanque", señalaba el comunicado publicado en Telegram, acompañado de un vídeo que supuestamente muestra el momento del ataque.

Paralelamente, el mensaje acusa a Moscú de "intentar convertir otra derrota en una victoria", al difundir imágenes en las que los rusos aseguran haber destruido un barco ucraniano con un dron Lancet. Kiev sostiene, sin embargo, que dichas imágenes corresponden al propio ataque ucraniano, llevado a cabo con un dron kamikaze de fabricación nacional.

Según The Independent, las llamadas Torres de Boyko permanecen bajo control ruso desde 2015 y su valor estratégico es considerable, ya que permiten vigilar amplias zonas del mar Negro y acercan los sistemas de radar rusos a la costa ucraniana de Odesa.

Ucrania ataca una petroquímica en Sterlitamak

Este incidente se produce apenas unas horas después de otro ataque atribuido a Kiev contra una planta petroquímica en Sterlitamak, en la república rusa de Baskortostán. El ataque ejecutado con drones, provocó el colapso parcial de una instalación de tratamiento de aguas. Las autoridades locales afirmaron que no hubo víctimas y que los dos drones fueron destruidos.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra infraestructuras críticas dentro del territorio ruso. Los objetivos más frecuentes incluyen refinerías, depósitos de combustible y centros logísticos, considerados esenciales para mantener la maquinaria de guerra del Kremlin.

Fuentes occidentales señalan que esta estrategia busca debilitar la capacidad rusa de abastecer al frente y aumentar la presión económica sobre Moscú a medida que se aproxima el invierno.