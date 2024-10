Ataques de Israel a Irán, Hizbulá y Hamás, en directo: última hora de la guerra en Oriente Próximo

La red social X suspendió la cuenta que el líder supremo de Irán, Ali Jameneí, había abierto en hebreo el sábado pasado, según reporta la prensa israelí la madrugada de este lunes. La cuenta @Khamenei_Heb aparece con un escueto aviso de suspensión por haber incumplido las reglas de X. La suspensión se produjo apenas unas horas después de que el líder supremo de Irán enviara por esa red un mensaje en hebreo refiriéndose al ataque que Israel efectuó contra bases militares iraníes el sábado pasado, según el diario The Times of Israel.

"Ellos (los israelíes) están cometiendo un error de cálculo respecto a Irán. Ellos no conocen a Irán y a los jóvenes" iraníes. No conocen a la nación de Irán. Aún no han podido comprender correctamente el poder, la capacidad, la iniciativa y la determinación del pueblo de Irán. Debemos de hacerles comprender eso¿, indicó Jameneí.