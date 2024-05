Los ataques a políticos en Europa no paran de crecer: qué hay detrás de esta tendencia

El intento de asesinato del primer ministro, Robert Fico, no sólo ha conmocionado a Eslovaquia sino al conjunto de la Unión Europea que observa con incertidumbre y miedo como la creciente polarización de las sociedades europeas puede marcar el resultado de los comicios a la Eurocámara que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio.

“El asesinato de un servidor público o cualquier tipo de ataque físico es el mayor miedo de un cualquiera que desempeñe una función pública. El asesinato de Shinzo Abe (ex primer ministro) en el pacífico Japón nos recuerda que esto puede suceder en cualquier parte”, explica a LA RAZÓN Roberto Alemanno, titular de la cátedra Jean Monnet en la École de Hautes Études Commerciales (HEC) de París. Según Alemanno, este ataque contra Fico que sigue al sufrido por el eurodiputado alemán Mattias Ecke, “aparece como un síntoma de una crisis política más profunda y de las dinámicas de los gobiernos con efectos que van en detrimento de nuestras democracias antes de las elecciones europeas”.

En Alemania, donde los sondeos dan un incremento espectacular al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, se han multiplicado en las últimas semanas los ataques a políticos socialdemócratas y verdes. Matthias Ecke, el candidato de los socialistas por el Estado de Sajonia, ha llegado a estar hospitalizado tras la paliza de un grupo de radicales de ultraderecha mientras éste colgaba carteles para defender su elección.

La candidata de Los Verdes, Yvonne Mosler también fue amenazada y escupida hace unas semanas cuando hacía campaña. Según la denuncia de este partido, durante 2023 sufrieron 947 delitos de odio a través de las redes sociales frente a los 391 del año anterior. En el bando contrario, la violencia también campa a sus anchas. En 2023, el partido Alternativa para Alemania es el que más a experimentado ataques. En 2023, esta fuerza política sufrió 86 agresiones físicas, frente a los 62 de los Verdes.

Según ha declarado a los medios de comunicación la diputada de Afd, Beatrix von Storch, los integrantes de su partido político soportan este tipo de violencia a diario, que no es condenada con la misma firmeza que cuando los ataques son sufridos por líderes socialdemócratas y verdes ya que “la violencia contra el partido está aceptada”. “Por mi parte también he sufrido agresiones físicas. Me han quemado el coche”.

Los discursos de odio no sólo se propagan a través de las redes sociales, aunque quizás el anonimato los incentive. Esta semana una radio local de Flandes (Bélgica) ha llamado a atentar contra el primer ministro del país. “A todos aquellos que consideran disparar a Alexander De Croo, pero no se atreven a hacerlo debido a la seguridad que rodea a ese tipo, ven que es posible disparar a un primer ministro. Así que yo diría, adelante”. Tras la polvareda levantada y la denuncia del primer ministro, la emisora ha suspendido al locutor responsable y se ha disculpado al asegurar que era un comentario en todo jocoso.

Resulta difícil saber hasta qué punto este intento de magnicidio polarizará aún más a la sociedad eslovaca o abrirá un periodo de reflexión para intentar calmar las aguas. Según Alemanno, “la esperanza es que esto haga que líderes políticos como Fico sean más cautelosos en el tono del lenguaje y en los mensajes empleados cuando se desempeña un trabajo público. No espero que este episodio altere la campaña electoral antes de las elecciones europeas, pero sube las apuestas. Hay una lección más amplia para cualquiera que esté en la carrera para un cargo público y para nosotros como votantes: baja el tono del lenguaje y evita echar gasolina a la violencia”.

Quién es Robert Fico

Robert Fico es un dirigente que ha marcado la política eslovaca durante 30 años y ha accedido al poder en tres ocasiones, la última vez tras las pasadas elecciones del mes de octubre. Si bien en un principio fue considerado un política pragmático en la esfera internacional, ha ido girando hacia posiciones cada vez más populistas que le sitúan en la órbita del primer ministro húngaro Viktor Orban o incluso Donald Trump. Fico ha evitado en los últimos años relacionarse con los medios de comunicación convencionales y ha preferido centrar la interacción con los votantes a través de redes sociales. Ha llegado a calificar a los periodistas de su país como “hienas idiotas” y “sucias prostitutas antieslovacas”.

Aunque para muchos de sus partidarios este intento de asesinato puede convertirlo en un mártir e incluso polarizar aún más el escenario político, tanto el presidente electo y aliado de Fico, Peter Pellegrini, como Zuzana Caputova, la todavía presidenta que pertenece a la oposición, han apelado a la calma y han conminado a los dos principales partidos del país a evitar la confrontación en plena campaña a las elecciones europeas.

Tras la incertidumbre de las últimas horas, las autoridades del país aseguran que el autor de este intento de asesinato actuó por su cuenta, por lo que se trataría de un “lobo solitario” que no contaba con ninguna organización de apoyo. El presunto atacante es un poeta jubilado de 71 años, vecino de la localidad eslovaca de Levice. Antes de jubilarse, había trabajado como guardia de seguridad, lo que explica su licencia para llevar armas.