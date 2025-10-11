Las autoridades de Gaza denuncian 35 muertos por ataques de Israel en las primeras 24 horas de alto el fuego

Al menos 35 palestinos han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza durante las primeras 24 horas del alto el fuego que entró en vigor este pasado viernes poco antes de mediodía, según ha denunciado el Ministerio de Salud de Gaza en su nuevo balance de víctimas publicado este sábado.

El Ministerio estima que los hospitales gazatíes han recibido 151 muertos y 72 heridos en las últimas 24 horas. De los fallecidos, 116 han sido recuperados bajo los escombros de ataques pasados y 35 murieron desde ayer.

El balance general eleva los fallecidos desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre de 2023, a 67.682 muertos y 170.033 heridos. El repunte de víctimas respecto a los 67.200 del jueves se debe a que el Ministerio ha incorporado al balance a otros 320 muertos tras completar los protocolos de identificación, informa Europa Press.

Sobre la crisis de hambruna que atraviesa el enclave, el Ministerio de Salud ha confirmado ya 463 fallecidos, incluidos 157 niños, como consecuencia de la hambruna y la desnutrición.

Por otra parte, colonos israelíes atacaron este sábado a varios agricultores palestinos que recogían aceitunas en distintas zonas de Cisjordania, en una nueva ola de agresiones coincidiendo con la temporada anual de cosecha, informó la agencia oficial palestina Wafa.

Alrededor de veinte personas fueron agredidas en la gobernación de Salfit mientras recogían aceitunas, donde los colonos destruyeron varios vehículos y dispararon al aire para obligarlos a abandonar sus tierras, según la agencia.

Ataques similares se registraron en Burqa (norte de Ramala) y en las localidades de Jurish, Aqraba y Qablan (sur de Nablus), donde, según recogen medios palestinos, los colonos actuaron bajo la protección del Ejército israelí e impidieron a los campesinos continuar con la cosecha.

El viernes, varios colonos lanzaron un asalto contra los campos de Beita (sur de Nablus), dejando al menos una treintena de heridos por balas y golpes, así como alrededor de una quincena de vehículos incendiados, publicó Wafa.

Además, un joven de 25 años murió anoche en la ciudad de Yenín (norte de Cisjordania ocupada) tras ser disparado por el Ejército israelí, según reportó el Ministerio de Sanidad palestino.

Durante la redada israelí en la ciudad cisjordana, un niño de 15 años resultó herido por metralla de bala, indicó la Media Luna Roja palestina.

Al respecto, el Ejército israelí dijo este sábado en un comunicado que se trató de una persona que "lanzó un artefacto explosivo contra soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operaban en la zona". "Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", añade.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), durante la temporada de cosecha de aceitunas de 2025, más de 60 comunidades en Cisjordania permanecen en alto riesgo de ataques por parte de colonos israelíes y restricciones de acceso a sus tierras agrícolas.

OCHA señala que los agricultores palestinos enfrentan ataques recurrentes, destrucción de cultivos y robo de equipos mientras recolectan aceitunas, con la presencia de fuerzas israelíes que a menudo impiden intervenir.

Desde el 7 de octubre de 2023, 999 palestinos han sido asesinados en Cisjordania por fuerzas israelíes o colonos. En el mismo periodo, más de 10.000 palestinos han sido desplazados debido a demoliciones, ataques de colonos y restricciones de acceso.