Bernie Sanders sale en defensa de Biden: «Por el bien de nuestros hijos y de las generaciones futuras, debe ganar»

«Haré todo lo que pueda para que el presidente Biden sea reelegido. ¿Por qué? A pesar de mis desacuerdos con él en cuestiones concretas, ha sido el presidente más eficaz de la historia moderna de nuestro país y es el candidato más fuerte para derrotar a Donald Trump, un demagogo y un mentiroso patológico. Es hora de aprender una lección de las fuerzas progresistas y centristas de Francia que, a pesar de sus profundas diferencias políticas, se unieron esta semana para derrotar contundentemente al extremismo de derechas». Así comienza la columna de opinión escrita por Bernie Sanders en las páginas de The New York Times.

El senador por Vermont, principal exponente del ala izquierda del Partido Demócrata, ha salido en defensa de Biden en plena campaña política, mediática y financiera para descarrilar su carrera a la reelección tras su pésima actuación en el primer debate electoral frente a Trump.

«Estoy totalmente en desacuerdo con el señor Biden sobre la cuestión del apoyo estadounidense a la horrible guerra de Israel contra el pueblo palestino (…) Estoy totalmente en desacuerdo con la creencia del presidente de que la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, por muy útil que haya sido, resolverá alguna vez la crisis sanitaria de Estados Unidos (…) Y estos no son mis únicos desacuerdos con el señor Biden», escribe Sanders. «Pero desde hace más de dos semanas, los medios corporativos se han centrado obsesivamente en el debate presidencial de junio y en las capacidades cognitivas de un hombre que tiene, quizá, el trabajo más difícil y estresante del mundo. Los medios han buscado frenéticamente a todo ser humano vivo que ya no apoye al presidente o a cualquier neurólogo que quiera aparecer en televisión. Por desgracia, demasiados demócratas se han unido a ese pelotón de fusilamiento circular».

Reconoce Sanders que Biden «es viejo, es propenso a las meteduras de pata, camina con rigidez y tuvo un debate desastroso con Trump. Pero esto también lo sé: una elección presidencial no es un concurso de entretenimiento. No empieza ni termina con un debate de 90 minutos».

Casi una veintena de congresistas y al menos un senador demócrata han pedido públicamente a Biden que retire su candidatura para dejar paso a otro u otra aspirante con más opciones de vencer a Trump en noviembre. En la misma línea se han expresado algunos donantes clave y grandes personalidades demócratas, como el actor George Clooney. Consideran que el presidente no está en forma para hacer campaña ni para gobernar otros cuatro años.

En la lista de alternativas a Biden con más opciones en las encuestas para ganar en noviembre están su vicepresidenta, Kamala Harris, los gobernadores demócratas de California y Míchigan, Gavin Newsom y Gretchen Whitmer, además del secretario de Transportes, Pete Buttigieg. Sanders, sin embargo, sigue apostando por Biden.

«¡Basta ya! Puede que Biden no sea el candidato ideal, pero será el candidato y debería serlo. Y con una campaña eficaz que responda a las necesidades de las familias trabajadoras, no solo derrotará a Trump, sino que le ganará de forma contundente. Es hora de que los demócratas se dejen de discusiones y remilgos», escribe el senador independiente, que se muestra demoledor con los antecedentes de Trump: «Entiendo que algunos demócratas se pongan nerviosos por tener que explicar las meteduras de pata del presidente y los nombres mal pronunciados. Pero, a diferencia de los republicanos, no tienen que dar explicaciones sobre un candidato que ahora tiene 34 condenas por delitos graves y se enfrenta a cargos que podrían dar lugar a docenas de condenas adicionales, que ha sido condenado a pagar 5 millones de dólares tras ser declarado responsable en un caso de abusos sexuales, que se ha visto implicado en más de 4.000 pleitos, que se ha declarado repetidamente en bancarrota y que ha dicho miles de mentiras y falsedades documentadas».

Sanders, otro veterano de 82 años, tiene su base de apoyo entre las generaciones más jóvenes, frustradas con Biden por su política sobre Gaza, pero ha dejado claro que «por el bien de nuestros hijos y de las generaciones futuras, [Biden] debe ganar». Un respaldo explícito que contrasta con las declaraciones mucho más contenidas de Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.