Brexit: Barnier activa el "método túnel"

Puede que el hilo sea frágil, pero hay que seguir tirando de él. Si hace apenas dos días las negociaciones parecían rotas irremediablemente, ahora cobran un nuevo impulso. Ayer tuvo lugar un nuevo encuentro entre el negociador jefe de los Ventisiete, Michel Barnier y su homólogo británico Steve Barclay. Aunque se desconocen los detalles, el encuentro fue «constructivo» en palabras de los portavoces comunitarios.

Tras mantener un encuentro con los embajadores de los Veintisiete para ponerles al día sobre las avances de esta cita, Barnier recibió el espaldarazo para adentrarse en lo que la jerga comunitaria ha bautizado como «método túnel»: contacto entre las dos delegaciones con potestad para realizar ofertas y contraofertas, sin estar obligado a constantes consultas con las capitales, pero siguiendo el mandato establecido por las cancillerías.

El objetivo es evitar filtraciones, en pos de llegar a un acuerdo y de evitar todo tipo de interferencias en momentos especialmente delicados. El tiempo apremia ya que el objetivo sigue siendo llegar a un acuerdo en la cumbre de los próximos días 17 y 18 de que tendrá lugar en Bruselas o, al menos, que éste se encuentre lo suficientemente avanzado para que haya fumata blanca antes del 31 de octubre, cuándo expira la última prórroga.

Bruselas ha tachado como inaceptables la mayoría de los puntos de la última propuesta británica, pero todo indica que en las últimas horas Downing Street ha dado muestras de buena voluntad y que Reino Unido está dispuesto a ciertas concesiones o al menos, afinar algunos capítulos. El presidente permanente del Consejo, Donald Tusk ,que hace dos días abroncó a Boris Johnson, parece también algo más optimista. «Reino Unido no ha venido todavía con una propuesta operativa y realista. Pero he recibido signos prometedores del Taoiseash Leo Varadkar. Incluso la oportunidad más ligera debe usarse. Un Brexit sin acuerdo nunca será la opción para la UE», tuiteó ayer.

Nuevo entendimiento

El político polaco reveló que su ultimátum a Londres para que presentase una nueva propuesta vencía ayer, pero que ante los últimos movimientos había decidido dar más tiempo. La reunión este pasado jueves entre Johnson y el primer ministro irlandés parece haber sido el punto de inflexión que ha propiciado un nuevo entendimiento.

Según la última propuesta británica, Irlanda del Norte abandonaría la unión aduanera comunitaria tras la ruptura con el bloque y la Asamblea autónoma de Belfast podría vetar la controvertida salvaguarda para evitar una frontera entre las dos Irlandas, dos soluciones que la UE ha descartado hasta ahora La manera de evitar controles aduaneros entre las dos Irlandas como modo de preservar los acuerdos de Viernes Santo que pusieron fin al terrorismo del IRA y el papel del Parlamento de Stormont a la hora de decidir el estatus de Irlanda del Norte siguen siendo los dos puntos más conflictivos.

Macron culpa de Von der Leyen del rechazo de su candidata

El presidente francés, Emmanuel Macron, no sólo está de uñas con la Eurocámara. El inquilino del Eliseo culpa también a la presidenta electa del ejecutivo comunitario, Úrsula von der Leyen, del fracaso de su candidata a formar parte de la próxima Comisión Europea. Según el gobierno francés, París propuso a varios aspirantes y fue von der Leyen quien se decantó por la ex ministra de Defensa Sylvie Goulard. Según la misma versión, la política alemana también aseguró haberse puesto en contacto con los grupos políticos del Parlamento Europeo para evitar el rechazo que finalmente se produjo este pasado miércoles. El ejecutivo comunitario no quiso ayer dar explicaciones sobre esto último y la cabeza de lista de los socialistas europeos, la española Iratxe García, negó estos contactos previos.