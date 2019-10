Brexit: “El acuerdo con la UE es esencialmente imposible”

La tensión entre Londres y Bruselas se acrecienta a medida que se acercan al precipicio que supone el 31 de octubre, fecha en que expira la prórroga del Brexit y en la que Reino Unido saldrá del club comunitario, según ha insistido el primer ministro, Boris Johnson.

El Gobierno británico cree que alcanzar un acuerdo de Brexit con Bruselas es “esencialmente imposible”, tras una conversación este martes entre la canciller alemana, Angela Merkel, y Boris Johnson. Según reveló una fuente de Downing Street a medios locales, ambos líderes mantuvieron esta mañana una charla telefónica en la que departieron sobre los nuevos planes de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), remitidos por Johnson a Bruselas la pasada semana.

La fuente oficial dijo que durante esa llamada Merkel consideró que llegar a un consenso, en base a esas nuevas propuestas, es ahora “abrumadoramente improbable”. También indicó, según los medios británicos, que será imposible llegar a un acuerdo a menos que Irlanda del Norte continúe dentro de la unión aduanera.

Desde el Partido Laborista -principal grupo opositor- consideraron que “esto es otro intento cínico de sabotear las negociaciones”. Según afirmó en un tuit el responsable laborista para el Brexit Keir Starmer, Johnson “jamás asumirá ninguna responsabilidad por su propio fracaso para sacar adelante un acuerdo creíble”. “Ahora es más importante que nunca que el Parlamento se una, a fin de evitar que este gobierno temerario nos saque de la UE a finales de mes”, apuntó el político laborista.

Cruce de acusaciones con Bruselas

Tras la citada conversación telefónica, la fuente oficial de Downing Street acusó a la UE de “querer torpedear el acuerdo del Viernes Santo”, el proceso de paz acordado en Irlanda del Norte, con su negativa a aceptar las propuestas del primer ministro, informa Efe.

Johnson ha insistido en que este país se desligará del bloque europeo el próximo día 31, con o sin pacto, pese a la legislación aprobada el pasado septiembre por el Parlamento, que obliga al jefe del Ejecutivo a escribir a la UE para solicitar una nueva prórroga para la salida si no se ha logrado un acuerdo para el día 19.

Londres entregó a Bruselas la pasada semana su nueva propuesta, basada en limitar ciertos aspectos de la salvaguarda, diseñada para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el Brexit. En virtud de esa cláusula, Irlanda del Norte permanecería en el mercado único y la unión aduanera comunitarias hasta que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial.

Pero en el nuevo plan de Johnson, se propone que Irlanda del Norte abandone el mercado único europeo, aunque su regulación sobre comercio y mercancías, incluidos los productos agrícolas y alimentarios, continuaría alineada con la UE y, por tanto, con la República de Irlanda.

Tusk carga contra Johnson: no se trata de ganar un estúpido juego de culpas

Prueba añadida de que la tensión entre las dos partes va en aumento son las declaraciones de hoy también del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que criticó sin ambages la gestión del Brexit que está llevando a cabo el primer ministro británico, a quien preguntó qué rumbo desea tomar en la gestión de la salida del Reino Unido de la Unión Europea e instó a dejarse de “jugar a echar la culpa”.

“Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de echar la culpa. En juego está el futuro de Europa y del Reino Unido así como la seguridad y los intereses de nuestra gente. No quieres un acuerdo, no quieres una extensión (de las negociaciones), no quieres revocarlo, ‘¿quo vadis?”, dijo Tusk en la red social Twitter, utilizando la expresión en latín que significa “¿a dónde vas?”.

Tusk se pronunció así después de que se haya conocido este martes que el Gobierno británico se prepara para una ruptura esta misma semana de las conversaciones con la Unión Europea sobre el “brexit”, según indicaron fuentes gubernamentales a la cadena pública británica BBC. También hay malestar en el Gobierno alemán debido a la filtración de la conversación por parte de Downing Street. Fuentes próximas a la Cancillería reprocharon a Johnson el gesto: “Berlín nunca filtra conversaciones privadas”, aseguran.

La Comisión Europea, por su parte, aseguró que las negociaciones a nivel técnico con el Reino Unido no se han roto. “Las conversaciones continúan, así que no veo cómo podrían haberse roto si están teniendo lugar hoy mismo y seguirán en los próximos días”, dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario, Mina Andreeva, quien añadió que el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, informará mañana al resto de comisarios del estado de las tratativas.

La portavoz afirmó que la UE sigue trabajando bajo la premisa de que Reino Unido saldrá el 31 de octubre, dado que así lo ha “reiterado el primer ministro británico”. Bruselas rechaza además que quiera “torpedear el acuerdo del Viernes Santo”, el proceso de paz acordado en Irlanda del Norte, con su negativa a aceptar las propuestas de Johnson, tal y como afirman este martes fuentes oficiales de Downing Street, el despacho del primer ministro británico. “Bajo ninguna circunstancia aceptaremos que la UE quiere dañar el Acuerdo del Viernes Santo. El propósito de nuestro trabajo es protegerlo en todas sus dimensiones y en todo momento”, dijo Andreeva.

La portavoz rehusó pronunciarse sobre los comentarios procedentes de Downing Street,: “Nuestra posición no ha cambiado, queremos un acuerdo, estamos trabajando para ello”, recordó Andreeva.