Brigitte Macron presentará pruebas científicas en un tribunal de EEUU para demostrar que es una mujer

Emmanuel y Brigitte Macron han decidido acudir a la justicia estadounidense para frenar los rumores sobre la identidad de género de la primera dama. La pareja ha presentado una demanda por difamación en Delaware, EE UU, contra la comentarista Candace Owens, a quien acusan de difundir acusaciones falsas y dañinas.

El abogado de los Macron, Tom Clare, explicó en el pódcast Fame Under Fire de la BBC que se aportarán pruebas tanto científicas como fotográficas. Entre ellas se contemplan imágenes de Brigitte Macron durante el embarazo y la crianza de sus hijos, que se presentarán bajo las normas judiciales de Estados Unidos.

La demanda, de 218 páginas, reclama daños compensatorios y punitivos. Según los Macron, las acusaciones han derivado en una campaña de acoso y desinformación a nivel internacional. Clare subrayó que la primera dama se ve obligada a exponer pruebas personales en un proceso público, aunque considera que es la única vía para poner fin a la situación.

Origen de las acusaciones

Los rumores tienen su origen en 2021, cuando las blogueras francesas Amandine Roy y Natacha Rey publicaron un vídeo con esas afirmaciones. En Francia, el caso llegó a los tribunales y en primera instancia se falló a favor de la pareja, pero la sentencia fue revocada en apelación por cuestiones vinculadas a la libertad de expresión.

Candace Owens, con millones de seguidores en redes sociales, ha insistido en sus declaraciones y asegura basarse en la información difundida por la bloguera Natacha Rey. Sus abogados ya han solicitado que el tribunal estadounidense desestime la demanda.

Con esta acción legal, Emmanuel y Brigitte Macron esperan cerrar de manera definitiva lo que consideran una campaña difamatoria, proteger su imagen pública y evitar que la desinformación siga extendiéndose.