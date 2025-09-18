Una madre es arrestada en EE UU tras permitir que su uno de sus hijos fuese atacado por caimanes

Hilda Vasquez, madre de 34 años, ha sido arrestada y acusada en EE UU de homicidio negligente y crueldad infantil en segundo grado tras la muerte de su hijo de 12 años, Bryan Vasquez. Según las autoridades, Vasquez permitió que su hijo autista deambulase sin supervisión, lo que llevó a un trágico incidente el 14 de agosto en el que supuestamente salió por una ventana y posteriormente se ahogó tras ser atacado por caimanes en una laguna local. Su cuerpo fue recuperado casi dos semanas después.

Bryan fue reportado como desaparecido el 14 de agosto y su cuerpo fue encontrado en una laguna cerca de su casa casi dos semanas después. El forense de Nueva Orleans determinó que la causa de su muerte fue trauma contundente consistente con un ataque de cocodrilo y ahogamiento.

Vasquez también enfrenta graves acusaciones adicionales tras dar positivo por cocaína en una prueba junto a su bebé recién nacido en julio, durante una investigación de los servicios sociales. En la corte, los fiscales destacaron un historial de abuso, mencionando dos cargos previos de 2014 cuando Bryan sufrió una fractura de cráneo y piernas rotas. Aunque previamente fue retirado de su cuidado, Bryan fue devuelto a Vasquez. Las autoridades consideran que la negligencia continua contribuyó directamente a su sufrimiento y muerte.

Hilda Vasquez ha sido detenida sin derecho a fianza y se le ha ordenado mantenerse alejada de sus tres hijos. La policía continúa investigando el patrón de presunto abuso y negligencia, y las autoridades han prometido llevar a cabo todos los procedimientos necesarios para asegurar justicia para Bryan.