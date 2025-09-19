Bruselas quiere adelantar un año la prohibición de importar gas natural licuado ruso

La Comisión Europea pretende adelantar un año la ruptura con el gas ruso. Si hace unos meses planteaba a los Estados miembros dejar de importar este combustible a partir del 1 de enero de 2028, ahora propone fijar la fecha límite en el 1 de enero de 2027. La medida se incluye en el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú por la guerra en Ucrania.

El giro se produce después de que el presidente de Estados Unidos instara a los aliados de la OTAN a endurecer las restricciones sobre la energía rusa, sugiriendo aranceles del 100% para terceros países que adquieran estos productos, en clara referencia a China e India.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, fue quien concretó el anuncio en la red social X (antes Twitter). En su mensaje explicó que los ingresos energéticos son el sostén del esfuerzo bélico ruso y detalló medidas como la designación de 118 nuevos buques vinculados a la llamada flota oscura y la prohibición de reasegurar a los navíos sancionados. Todo ello con el objetivo de acelerar la eliminación del gas natural licuado ruso en Europa.

Bruselas mantiene así la línea de actuación que ha seguido durante los últimos tres años: ir reduciendo de forma progresiva las compras de petróleo, gas y otras materias primas de Rusia, lo que obliga a diversificar proveedores. Entre los beneficiados se encuentran países como Estados Unidos, que también exporta combustibles fósiles al mercado europeo.

El plan aún debe recibir la aprobación de los Estados miembros en el Consejo de la UE. La negociación no se anticipa sencilla: la experiencia con la fecha de 2028 ya evidenció resistencias, y varios países, incluida España, han mostrado reparos a dar su visto bueno.