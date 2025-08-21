Camiones de helado del terror: circulan a altas horas de la noche y una ciudad de EE UU los vincula con secuestros infantiles

Desde mediados de agosto de 2025, circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que 80 menores han desaparecido en Virginia desde el 1 de agosto, sin que se haya activado ninguna alerta AMBER, cuya finalidad es alertar sobre la búsqueda y localización de niños, niñas y adolescentes en riesgo de sufrir algún daño en su integridad personal. La población teme que los niños estarían siendo secuestrados por un camión de helados que recorre barrios por la noche, sobre todo alrededor de las 21 h.

Esta información ha generado alarma entre muchas personas. Por un lado, la imagen del “camión de helados nocturno” evoca escenas de películas de terror o teorías conspirativas, lo que alimenta el miedo colectivo. Además, la idea de que niños desaparecen sin que se emitan alertas oficiales hace sospechar una negligencia institucional o algo peor. Este tipo de contenido viral se difunde rápidamente en redes como TikTok, donde el video original fue publicado el 17 de agosto de 2025, aunque sin aportar evidencia concreta ni fuentes oficiales.

Las autoridades desvinculan las desapariciones de los camiones de helado

La policía de Alexandria, en Virginia, ha recibido múltiples reportes de vecinos preocupados por la presencia de estos vehículos en horas nocturnas, generando una ola de inquietud y temor entre los residentes del área. Sin embargo, las autoridades estatales han sido enfáticas en señalar que no existe ninguna evidencia que respalde los rumores de actividades delictivas relacionadas con estos camiones de helado. Según las normativas locales, estos vehículos pueden operar legalmente entre las 7h y la medianoche en las calles de Alexandria, con variaciones en áreas privadas.

Según los datos comparativos que ha compartido la policía: entre el 2 y el 11 de agosto de 2024 se reportaron 115 denuncias de desapariciones de menores, todos los cuales han regresado; mientras que entre el 2 y el 11 de agosto de 2025, hubo 129 denuncias, y 16 de esos menores aún no habían sido localizados en ese momento. Aún así, estas cifras no representan un fenómeno atípico o alarmante si se consideran como parte del volumen anual habitual.

También se ha aclarado que las 88 denuncias reportadas no equivalen a 88 niños distintos, pues un mismo menor puede ser reportado varias veces. Además, entre el 1 y el 19 de agosto de 2025, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) había registrado 25 casos en Virginia. Asimismo, los responsables de la policía estatal se han expresado públicamente, incluyendo un comunicado oficial y un mensaje publicado en su cuenta de X el 13 de agosto de 2025, negando cualquier conexión entre los camiones de helados y secuestros, y exhortando a la población a no dejarse llevar por rumores sin fundamento.