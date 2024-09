Caso Huw Edwards: el desprestigio de la BBC

Era el presentador estrella de la BBC y el mejor pagado. Estaba al frente de los informativos y de los programas especiales. No en vano, fue la persona quien comunicó al mundo la muerte de Isabel II. En definitiva, Huw Edwards, de 63 años, era considerado el rostro de la credibilidad. Pero la reputación ganada tras décadas de carrera profesional está «hecha trizas», según matiza el tribunal de magistrados de Westminster tras condenarle el lunes a seis meses de cárcel después de admitir haber accedido a imágenes indecentes de menores.

Edwards, casado y padre de cinco hijos, envió a un estudiante universitario hasta 1.500 libras, incluido dinero para unas zapatillas nuevas en Navidad, tras recibir vídeos y fotografías pornográficas de niños. No ingresará en prisión al quedar la pena suspendida durante dos años mientras se somete a un programa de rehabilitación. Pero su caso ha creado gran conmoción en Reino Unido, donde el propio jefe de Gobierno, Keir Starmer, se muestra «horrorizado».

El prestigio del ya expresentador queda aniquilado. Pero la propia BBC no está exenta de la polémica tras conocerse que pagó a Edwards alrededor de 200.000 libras desde el pasado mes de noviembre hasta su dimisión en abril, a pesar de que ya no estaba en antena y saber que ya había sido detenido por sospecha de delitos graves. El sueldo anual del presentador era de 479.000 libras al año (alrededor de 569.000 euros). Se le ha pedido que devuelva el dinero, pero aún no lo ha hecho. La institución pública señala en un comunicado que había «traicionado no solo a la BBC, sino a las audiencias que depositaron su confianza en él».

Los vídeos fueron enviados a Edwards por Alex Williams, que tenía 19 años cuando contactó con el presentador de noticias «por diversión» en 2018. Intercambiaron mensajes «esporádicos» en las redes sociales y Edwards recibió y vio posteriormente 377 imágenes sexuales entre diciembre de 2020 y agosto de 2021. La mayor parte eran imágenes «lícitas» de hombres adultos de aspecto más joven, pero 41 eran imágenes indecentes de niños. Williams le preguntó a Edwards si quería «fotos y vídeos traviesos» de alguien descrito como «yng». Edwards respondió: «Adelante».

En total, el presentador vio siete imágenes de categoría A, que se consideran las peores, 12 fotos de categoría B y 22 de categoría C. Cinco de las imágenes de categoría A mostraban a niños de entre 13 y 15 años, mientras que al menos dos imágenes mostraban a un niño que se cree que tenía «entre siete y nueve años».

En el banquillo en el juicio celebrado esta semana ante gran expectación mediática, incluida las cámaras de la BBC, Edwards habló solo para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección. Inclinó su cuerpo para alejarse de los periodistas, incluidos antiguos colegas, mientras los abogados de la acusación describían el caso en su contra. Se sentó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la cara cuando se dictó la sentencia. El juez Paul Goldspring dijo: «Es obvio que hasta ahora el público lo tenía muy en alta estima por su dedicación y profesionalismo. Usted era quizás el periodista y presentador de noticias más reconocido de Reino Unido. No es una exageración decir que su reputación, ganada durante mucho tiempo, está hecha trizas».

Si bien el delito del periodista cruzó el umbral de la custodia, el juez matizó que no presentaba un «riesgo o peligro para el público en general y, en particular, para los niños». La que fuera estrella de la televisión pública debe someterse a un programa de tratamiento de daños sexuales de 40 días y 25 días de rehabilitación. Permanecerá en el registro de delincuentes sexuales durante siete años.

Por su parte, el universitario que mandaba las imágenes, que ahora tiene 25 años, fue condenado por siete cargos de distribución y posesión de imágenes indecentes, incluido un cargo de posesión de imágenes prohibidas de niños. En marzo recibió una sentencia de 12 meses, suspendida por dos años.

La cuestión es que esto podría ser sólo la punta del iceberg. Los cargos por los que Edwards se declaró culpable y ha recibido ahora sentencia no están relacionados con las acusaciones publicadas por The Sun en julio del año pasado de que había pagado 35.000 libras a un joven y había recibido imágenes explícitas de él. Tras la noticia, dejó de salir en la BBC y su esposa reveló que había sufrido un grave episodio de salud mental y estaba hospitalizado. Posteriormente fue arrestado en noviembre después de que los detectives de la policía de Gales del Sur confiscaran un teléfono móvil.

Durante el juicio, han salido diferentes informes forenses de psicólogos que explican , entre otros, la difícil infancia del presentador, la tormentosa relación con su padre y sus problemas de 1994 para afrontar su atracción sexual por hombres.

Claire Brinton, del Servicio de Fiscalía de la Corona, dijo después de la audiencia: «El acceso a imágenes indecentes de niños perpetúa la explotación sexual de ellos, lo que tiene un trauma profundo y duradero para estas víctimas». «Este proceso envía un mensaje claro de que el Servicio de Fiscalía de la Corona, trabajando junto con la policía, trabajará para llevar ante la justicia a quienes buscan explotar a los niños, donde sea que se produzca el abuso», matizó.