Huw Edwards, expresentador de la BBC, se declara culpable de "hacer" fotos indecentes a niños

El ex presentador de noticias de la BBC, Huw Edwards acudió ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el pasado 31 de julio y se declaró culpable de todos los cargos. La sentencia inicial fue fijada en 12 meses y la audiencia se ha aplazado hasta el 16 de septiembre, cuando Edwards tendrá que volver a comparecer ante el tribunal.

Tras meses desaparecido de la vida pública, el expresentador reconoció ante los magistrados todos los cargos con un simple "culpable" en la lectura de hacer imágenes de categorías A, B, y C. La primera es la más grave, de niños entre 13 y 15 años, y alguno que podría ser de entre 7 y 9. De estas imágenes se contabilizaron 7. Realmente Edwards solo acudía para responder a preguntas como nombre y dirección y sorprendió a todos con su confesión.

En total le fueron incautadas después de comprobar que había entrado en un chat y recibió un hilo de imágenes que aceptó: 377 en total, 41 de ellas calificadas como indecentes. De categoría B había 12 y 22 de categoría C. EL tribunal matizó que descargar imágenes de esa índole estaba recogido en la ley como "hacerlas", aunque el abogado defensor insisitió en que su defendido no las hizo físicamente ni las creó. “La comprensión pública es importante en términos del contexto”, dijo el letrado Philip Evans. “Él no conservó las imágenes ni se las envió a nadie más, y no buscó ni ha buscado imágenes similares en ningún otro lugar”.

El juicio continuará en septiembre a la espera de los informes psicológicos del acusado, una referencia en la BBC desde hace décadas. El presentador galés ejerció hasta abril de 2024 como el mejor pagado y más famoso de sus locutores. A finales de junio, Edwards fue acusado de tres cargos de “hacer imágenes indecentes de niños” tras una investigación de la Policía Metropolitana que duró meses y por hechos entre diciembre de 2020 y abril de 2022.

Primeras reacciones

La BBC sigue intentando limpiar su nombre de su relación con Edwards en la medida de lo posible, por eso ha borrado de su plataforma de streaming iPlayer, el capítulo de 2006 de "Doctor Who" llamado "Fear Her", en el que el expresentador aparece haciendo un cameo en el undécimo episodio de esa temporada.