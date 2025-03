Comienza la llamada entre Zelenski y Donald Trump sobre la tregua parcial aceptada por Rusia

Medios estadounidenses han confirmado que la llamada entre el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y el presidente estadounidense Donald Trump ya ha empezado. En ella se espera que Zelenski sea informado de los detalles de la que mantuvo el martes el mandatario estadounidense con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Este miércoles en una comparecencia ante los medios en Helsinki, donde se reunió con su homólogo finlandés, Alexander Stubb, Zelenski agregó que abordará con Trump las próximas medidas a tomar después de que Putin comunicará el martes al líder estadounidense que acepta declarar una tregua limitada a los ataques a las infraestructuras energéticas, en vez del alto el fuego total que proponía EE UU.

"Hoy tendré un contacto con el presidente Trump. Hablaremos de los detalles de los próximos pasos", declaró Zelenski, que insistió en destacar la "reunión positiva" que las delegaciones de EEUU y Ucrania mantuvieron el martes de la semana pasada en Arabia Saudí en el que Kiev aceptó declarar el alto el fuego por tierra, mar y aire que no ha aceptado el Kremlin.

"Creo que todo iría bien si no fuera por Rusia, que nunca está satisfecha cuando las cosas van bien", agregó el presidente ucraniano, que dijo también durante la rueda de prensa que "Rusia no quiere realmente la paz" después de que Putin trasladara el martes a Trump que no está dispuesto a declarar un alto el fuego total y que solo detendrá por el momento los ataques contra infraestructuras energéticas, en caso de que Kiev haga lo mismo.

Zelenski declaró el martes tras conocerse esta toma de posición rusa que Ucrania está dispuesta a aceptar ese alto el fuego parcial una vez sea informada de los detalles, pero insistió en que la negativa del Kremlin a bajar las armas como pedía EEUU es una prueba de que los rusos quieren continuar la guerra.