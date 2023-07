"No contestan las llamadas": Aumentan las tensiones entre EEUU y Corea del Norte por el soldado estadounidense desaparecido

Las tensiones entre Corea del Norte y Estados Unidos se han incrementado en los últimos días debido a que un soldado estadounidense cruzó la frontera y ha desaparecido, aunque se atribuye que podría haber sido retenido por las fuerzas de Kim Jong-Un. Además, el Pentágono ha alertado que el régimen norcoreano "no contesta a las llamadas" para negociar la libertad de Travis King, el hombre que cruzó la Zona Desmilitarizada (DMZ).

Todo comenzó este martes, cuando un soldado estadounidense que se enfrentaba a una posible disciplina militar se saltó la línea DMZ, provocando un incidente internacional que podría empeorar las ya de por sí tensas relaciones en la península coreana, donde el Norte ha realizado docenas de pruebas de misiles este año mientras trabaja para avanzar en un programa nuclear dirigido a Estados Unidos continental. "Tengo entendido que esas comunicaciones aún no han sido respondidas", explicó un portavoz del Departamento de Estado de EEUU, al ser preguntado sobre el paradero de King o su destino.

Travis King, el soldado estadounidense que cruzó la Zona Desmilitarizada de Corea del Norte

La península de Corea se dividió al final de la II Guerra Mundial en un Norte controlado por los soviéticos y un Sur respaldado por Estados Unidos. Fue en Panmunjom, población de la zona, donde las fuerzas estadounidenses y norcoreanas negociaron y finalmente firmaron la tregua de 1953 que puso fin a los combates de la Guerra de Corea y creó la DMZ. Siete décadas de división se hacen palpables por los soldados surcoreanos que montan guardia, mirando al otro lado de la frontera. Los soldados de Corea del Norte también están allí, pero son menos visibles la mayoría de los días.

La mayor parte de la Zona Desmilitarizada, de 4 km de ancho, es desierto y está custodiada por minas, alambradas de espino, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados. Nunca ha habido un tratado de paz formal, y el pueblo no está administrado oficialmente ni por Corea del Norte ni por Corea del Sur, por lo que el lugar ha llevado a constantes equívocos y disputas.

Estados Unidos lleva tiempo alertando a sus soldados sobre el "riesgo continuo y grave de arresto", así como "la amenaza crítica de detención injusta". Aunque no está claro la verdad sobre King, los expertos dicen que "un soldado de tan bajo rango tendría poco valor de propaganda e inteligencia", tal y como explica BBC. No obstante, el hecho de que Pyongyang no responda a los intentos de EEUU de comunicarse y negociar sobre este joven de 23 años se suma a la incertidumbre de las relaciones entre ambos países.

La deserción del soldado estadounidense a Corea del Norte eleva la preocupación sobre la seguridad en las visitas al Área de seguridad conjunta en las Coreas. El uniformado de 23 años estaba a punto de ser enviado desde Corea del Sur a Fort Bliss, Texas, donde probablemente enfrentaría un juicio militar por una mala conducta durante su oficio.