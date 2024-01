Dati anuncia su candidatura a la Alcaldía de París una semana después de entrar en el Gobierno

La nueva ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha confesado este miércoles que su "objetivo" es el de presentarse a las elecciones locales de París para intentar ser alcaldesa en 2026, apenas una semana después de que su incorporación al actual Ejecutivo fuese objeto de especial polémica por haber formado parte del equipo del expresidente Nicolas Sarkozy y proceder de Los Republicanos (LR).

"Mi objetivo es París", ha confirmado, en una entrevista con la emisora RTL en la que ha afirmado que, "por supuesto", será candidata. Ya lo intentó en 2020 en las filas precisamente de Los Republicanos, partido que ha decidido expulsarla por aceptar la invitación del presidente Emmanuel Macron para sumarse al Gobierno del nuevo primer ministro, Gabriel Attal.

Dati, antigua ministra de Justicia con Sarkozy, ha negado que tenga alguna especie de "trato" con Macron y ha dicho que simplemente "no se esconde". En este sentido, ha reivindicado que gran parte de su carrera política la ha desarrollado en la capital y que aspira a aglutinar a "todos los que quieren cambio en París".

Para la portavoz del Ejecutivo, Prisca Thevenot, el anuncio de la ministra de Cultura no supone ningún problema para el nuevo Gobierno. "Que Rachida Dati sea una mujer libre, comprometida y de acción, no es algo que se descubra ahora", dijo Thevenot en France Info. "A mi me parece algo más bien positivo que una mujer reivindique su libertad en un mundo el que precisamente hace mucha falta", añadió.

La capital gala se mantiene como el gran símbolo político del Partido Socialista, que gobierna de la mano de Anne Hidalgo pese a haber perdido gran parte de su representatividad a nivel nacional en favor del centrismo que promulga Macron y de la izquierda que lidera La Francia Insumisa (LFI).

Dati, alcaldesa del acomodado distrito VIII de París, se mostró este miércoles complacida por el anuncio de Macron de que los alcaldes de las tres principales ciudades francesas, París, Marsella y Lyon, vuelvan a ser elegidos directamente por los ciudadanos y no de forma indirecta como hasta ahora. Un cambio electoral que puede beneficiar a la derecha.