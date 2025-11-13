Decapitados doce cristianos en el Congo en medio de desmentidos gubernamentales sobre el genocidio en África

"Con la ayuda de Alá, ayer los soldados del Califato atacaron la aldea cristiana de Maiba, en la región de Lubero, y decapitaron a 12 cristianos; toda alabanza pertenece a Alá". La misma atroz cantinela de los assinos del Estado Islámico para proclamar que siguen con sus matanzas mientras la opinión pública asiste a una nueva estrategia de los gobiernos, en este caso el de Nigeria, de negar la realidad de un genocidio en marcha para ocultar su terrible ineficacia en el combate del terrorismo.

A los 12 creyentes que han perdido la vida por practicar una religión distinta del Islam de nada les vale estas discusiones, que, por cierto, se han comenzado a prodir cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con una intervención militar si no cesa el genocidio.

Lo que parece claro es que esos países, que también pierden a numerosos soldados a manos de los yihadistas, precisan de un apoyo internacional y que no va a ser Rusia, cada día más presente en la zona, la que se lo va a prestar ya el despliegue que ha realizado hasta el momento no ha servido de nada.