Javier Calvo, con el corazón herido: amigas, nostalgia y "un beso de despedida"

La ruptura de los Javis ha acaparado decenas de titulares en la crónica social, aunque por ahora son más las preguntas que las certezas. Su relación nunca fue del todo normativa, una condición que dificulta establecer fechas de inicio y final, pero sí parece claro que arrastraban una crisis desde principios de año y que llevan meses haciendo vidas separadas.

Las últimas informaciones apuntan a que Javier Ambrossi podría tener “una nueva ilusión”, un chico con el que se ha dejado ver en varias ocasiones y con el que derrocha complicidad. Una señal inequívoca de que su historia con Javi Calvo es ya cosa del pasado, y de que está preparado para pasar página y recomponer, poco a poco, los pedazos rotos de su corazón.

En el caso de Calvo, menos hermético que su ex por su activa presencia en redes sociales, parece que de momento encuentra refugio en la compañía de sus amigas para superar el bache, tanto emocional como mediático. No atraviesa su mejor momento anímico, y lo deja entrever ante sus más de 690.000 seguidores con un corazón vendado. No está roto, al menos: está sanando.

Entre quienes conforman su núcleo más cercano se encuentran las actrices Clara Sans y Ana Rujas, con las que ha trabajado pero cuya relación ha traspasado lo profesional para convertirse en una amistad sólida. Ellas se han erigido en uno de esos lugares seguros a los que volver cuando la vida aprieta, recordándole que no hay nada más reparador que un paseo por Madrid en otoño junto a las íntimas.

Javier Calvo y Ana Rujas Gtres

Aunque no se ha pronunciado directamente sobre su ruptura, Calvo se sincera con pocas palabras acerca del momento en el que se encuentra. A través de recomendaciones cinematográficas o musicales habla de decisiones difíciles, seguir el camino y la necesidad de “olvidarme del mundo”.

Este jueves ha puesto banda sonora al gris día que empapaba la capital: “I Know It's Pathetic But That Was The Greatest Night Of My Life” (Sé que es patético, pero esa fue la mejor noche de mi vida), una canción de Sun Kil Moon con la que parece dar alguna pista sobre su estado sentimental.

Mediante una narración íntima y melancólica, el tema recuerda una noche especial, aparentemente sencilla pero cargada de emoción. Habla de nostalgia, de esos momentos mínimos que se vuelven inmensos: estar con alguien que te importa, compartir silencios, mirar luces o escuchar música juntos.

“Compartimos un cigarrillo, un beso de despedida”, dice uno de los versos, convirtiendo la canción no en una historia de amor, sino en una elegía de la memoria: de lo que fue, pero ya no.