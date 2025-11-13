Directo
Real Madrid - Panathinaikos, en directo hoy: jornada 11 de la fase regular de la Euroliga
En una cita clave por la zona alta de la tabla, los blancos buscan mantener el pleno de victorias en casa ante un Panathinaikos revitalizado por el impacto de Kenneth Faried
El Real Madrid recibe por la jornada 11 de la Euroliga 2025/26 al Panathinaikos, tras ceder en Valencia pero manteniendo su invicto en el Movistar Arena. El equipo de Sergio Scariolo necesita una reacción inmediata, mientras que los griegos llegan con la moral recargada tras el espectacular debut de Kenneth Faried y la solidez de Juancho Hernangómez como pieza clave. Ambos conjuntos pelean por las posiciones de privilegio y este duelo directo puede marcar un punto de inflexión para sus aspiraciones en la fase regular, con ambiente de playoff anticipado y máxima tensión competitiva.
Última hora del Real Madrid - Panathinaikos: jornada 11 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online
La batalla por los puestos de privilegio
El Movistar Arena se prepara para recibir el duelo decisivo entre el Real Madrid y el Panathinaikos, correspondiente a la jornada 11 de la Euroliga 2025/26. Los blancos llegan con la necesidad de recuperarse tras perder la jornada anterior en Valencia (89-76), un partido en el que solo Trey Lyles destacó con 23 puntos y 9 rebotes. Por su parte, el Panathinaikos llega reforzado y con confianza tras imponerse al Paris por 95-101, con un debut espectacular de Kenneth Faried, autor de 17 puntos y 10 rebotes, y la destacada actuación de Kendrick Nunn.
Modo Euroliga ✨
El Real Madrid ya está en el Movistar Arena 📍
Palabras de Sergio Scariolo 🎙️
Puliendo los triples 🎯
Real Madrid: Último entrenamiento previo al partido 🔥
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🏀
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Real Madrid y el Panathinaikos, por la undécima jornada de la Euroliga.
