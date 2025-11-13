Real Madrid - Panathinaikos, en directo hoy: jornada 11 de la fase regular de la Euroliga

El Movistar Arena se prepara para recibir el duelo decisivo entre el Real Madrid y el Panathinaikos, correspondiente a la jornada 11 de la Euroliga 2025/26. Los blancos llegan con la necesidad de recuperarse tras perder la jornada anterior en Valencia (89-76), un partido en el que solo Trey Lyles destacó con 23 puntos y 9 rebotes. Por su parte, el Panathinaikos llega reforzado y con confianza tras imponerse al Paris por 95-101, con un debut espectacular de Kenneth Faried, autor de 17 puntos y 10 rebotes, y la destacada actuación de Kendrick Nunn.

Valencia Basket vs. Real Madrid Miguel Ángel Polo Agencia EFE