Jubilación anticipada 2025: estos trabajadores podrán jubilarse sin penalización

Desde los oficios más exigentes hasta los entornos laborales más duros, el sistema de pensiones español da un paso decisivo para reconocer el desgaste físico y psicológico que sufren muchos trabajadores. Con la aprobación del Real Decreto 402/2025 se abre la posibilidad de jubilarse antes sin que la cuantía de la pensión se vea penalizada. Ahora bien, el acceso dependerá de cumplir criterios técnicos muy específicos, y su aplicación se hará de forma progresiva por sectores.

¿Qué cambios introduce el Real Decreto 402/2025?

La norma fue aprobada el 27 de mayo de 2025 y sustituye al Real Decreto 1698/2011, que regulaba hasta ahora el procedimiento anterior.

El nuevo decreto no concede automáticamente la jubilación anticipada sin descuentos a todos los trabajadores, sino que establece un procedimiento para que colectivos concretos soliciten la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la edad legal de jubilación.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Aplica a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, incluidos en los distintos regímenes de la Seguridad Social.

No incluye a quienes ya tienen un sistema específico reconocido de jubilación anticipada por penosidad, peligrosidad o toxicidad, como los empleados del mar, la minería o el personal de vuelo.

La edad de jubilación resultante, una vez aplicados los coeficientes reductores, no podrá ser inferior a 52 años.

Requisitos clave

Que la actividad laboral sea excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre , y que existan elevados índices de morbilidad o mortalidad , o bien que no sea posible modificar las condiciones de trabajo.

Que el solicitante acredite haber desarrollado esa actividad durante un tiempo mínimo de cotización equivalente al exigido para la jubilación ordinaria.

Que se tramite un procedimiento con solicitud conjunta de sindicatos y empresas, evaluación de una Comisión Técnica y aprobación posterior del correspondiente real decreto sectorial.

Impacto económico y cotización adicional

La norma vincula el adelanto de la edad de jubilación con un incremento en las cotizaciones al sistema de Seguridad Social para los colectivos beneficiados. Además, los coeficientes reductores deberán revisarse cada diez años para comprobar si las condiciones laborales que motivaron su aplicación siguen vigentes.

¿Cuándo y cómo se hará efectivo para los trabajadores?

Aunque el decreto ya está en vigor, su aplicación dependerá de que cada sector profesional obtenga el reconocimiento específico mediante su propio real decreto. Cada colectivo deberá tramitar una solicitud acompañada de datos técnicos que demuestren la dureza del trabajo.

Los primeros sectores en los que podría aplicarse son la construcción, el transporte, la limpieza industrial, la sanidad en áreas críticas y los cuerpos de seguridad, entre otros, siempre que acrediten penosidad o peligrosidad.

Consideraciones y límites

La norma no implica que todos los trabajadores de una actividad puedan jubilarse antes ; el reconocimiento será caso por caso.

El adelanto de la jubilación no reducirá la cuantía de la pensión, ya que el periodo adelantado se considerará cotizado a efectos de cálculo.

No será posible seguir trabajando en la misma actividad que haya motivado la reducción de edad una vez concedida la jubilación anticipada.

¿Qué efectos prácticos tiene para los trabajadores y el sistema de pensiones?

Los trabajadores incluidos en las actividades reconocidas podrán jubilarse antes sin sufrir recortes en su pensión. Esto permitirá aliviar la carga física y mental de quienes desarrollan empleos especialmente duros y reducirá el riesgo de enfermedades profesionales o accidentes en edades avanzadas.

Retos para el sistema

El mecanismo supondrá un coste adicional para la Seguridad Social, lo que justifica la exigencia de cotizaciones adicionales y un control técnico exhaustivo. La revisión periódica de los coeficientes permitirá ajustar la medida a la realidad laboral y económica.

Impacto en el mercado laboral

La jubilación anticipada sin penalización puede facilitar la renovación generacional en sectores con alto desgaste físico o riesgo laboral. Sin embargo, también plantea desafíos en la reposición de personal cualificado y en la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.