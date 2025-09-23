EE UU desarticula una red que podía interrumpir las telecomunicaciones durante Asamblea de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos desmanteló este martes una red de dispositivos electrónicos ubicados en toda el área triestatal de Nueva York que fueron utilizados para realizar múltiples amenazas relacionadas con las telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del gobierno estadounidense, lo que representaba una amenaza inminente a las operaciones de protección de la agencia.

Esta investigación de inteligencia condujo al descubrimiento de más de 300 servidores SIM ubicados en el mismo lugar y 100.000 tarjetas SIM en varios puntos. Además de ejecutar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían utilizarse para llevar a cabo una amplia gama de ataques de telecomunicaciones. Esto incluye la desactivación de torres de telefonía móvil, la habilitación de ataques de denegación de servicio y la facilitación de la comunicación anónima y cifrada entre posibles actores de amenazas y organizaciones criminales.

Si bien el examen forense de estos dispositivos sigue en curso, los primeros análisis indican comunicaciones celulares entre actores amenazantes de estados nacionales e individuos que son conocidos por las fuerzas del orden federales. Así lo ha compartido el Servicio Secreto de EE UU en su web oficial. "El potencial de interrupción de las telecomunicaciones de nuestro país que representa esta red de dispositivos es innegable", declaró el director del Servicio Secreto de EE UU, Sean Curran.

EE.UU. desarticula red que podía interrumpir telecomunicaciones durante Asamblea de la ONU Servicio Secreto EEUU Agencia EFE

"La misión de protección del Servicio Secreto de EE UU se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles actores maliciosos que las amenazas inminentes a nuestros protegidos serán investigadas, localizadas y desmanteladas de inmediato". Estos dispositivos se concentraron a menos de 56 kilómetros de la reunión global de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está celebrando en la ciudad de Nueva York.

Dado el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que estos dispositivos representaban, la agencia actuó con rapidez para interrumpir esta red. La Unidad de Interdicción de Amenazas Avanzadas del Servicio Secreto de EE UU, una nueva sección de la agencia dedicada a interrumpir las amenazas más significativas e inminentes para nuestros protegidos, continúa llevando a cabo esta investigación.

Las Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Departamento de Policía de Nueva York, así como otros socios policiales estatales y locales, brindaron valioso asesoramiento técnico y asistencia en apoyo durante esta investigación.