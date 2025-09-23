"Adivina qué": la insólita llamada de Macron a Donald Trump tras ser bloqueado por la policía en Nueva York

Nueva York ha vuelto a ser punto de encuentro para algunos de los principales líderes internacionales. El lunes comenzó la 'Conferencia internacional por la solución de los dos Estados (Israel y Palestina)' que acoge Naciones Unidas, en la que, entre otros, participó el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Durante la primera jornada, Macron reconoció ante la Asamblea General el Estado palestino, además de anunciar que otros cinco países se sumarían esta iniciativa: Bélgica, Malta, Luxemburgo, Andorra, y San Marino.

Horas después de pronunciar su discurso ante la ONU el presidente francés experimentó una llamativa anécdota en las calles de la Gran Manzana. Un vídeo que ya se ha viralizado en redes sociales, muestra al mandatario hablando con agentes de policía de Nueva York, después de que el coche en el que viajaba fuera retenido por un corte de tráfico ante el paso de la caravana del presidente estadounidense, Donald Trump.

En el mismo se puede ver a Macron detrás de una valla afirmando que se dirige a la embajada de Francia junto a su escolta, formada por otras 10 personas. Es entonces cuando el oficial se disculpa por impedirles el paso manteniendo que "todo está congelado ahora mismo", ante lo que el dirigente francés bromea: "Si no lo veis, dejadme cruzar. Negocio con vosotros".

Acto seguido y ante la imposibilidad de avanzar, parece hacer una llamada a su homólogo estadounidense, Donald Trump, hipótesis que ha sido confirmada por Reuters. "Adivina qué, estoy esperando en la calle porque todo está congelado por ti", aseguró mientras permanecía apostado en la barrera. Macron también aprovechó la llamada para recordar que le gustaría "tener una breve discusión" con Trump y Qatar sobre la situación en Gaza. De acuerdo con The Guardian, a la delegación francesa finalmente se le habría permitido atravesar el dispositivo a pie, y habrían continuado caminando durante 30 minutos por Manhattan, llegando a pararse con algunos de los transeúntes que pedían fotos al presidente francés.

Trump sobre la ONU: "Ni si quiera intentó ayudar

Ha sido este martes cuando Donald Trump se ha dirigido a la Asamblea General de la ONU, cuestionando la utilidad del organismo, al que acusa de no haberle ayudado a la hora de poner fin a las guerras del mundo. "Es una lástima que tuve que hacer estas cosas en lugar de que las hiciera la ONU. Y tristemente, en todos los casos, Naciones Unidas ni siquiera intentó ayudar en ninguno de ellos. Terminé siete guerras, traté directamente con los líderes de cada uno de estos países, y ni siquiera recibí una llamada telefónica de la ONU ofreciendo ayuda para cerrar los acuerdo", sostuvo Trump.