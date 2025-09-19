Detienen en el Reino Unido a un joven de 15 años acusado de matar a cuchilladas a otro adolescente

Un adolescente de 15 años ha sido acusado de asesinato tras la muerte de Mohanad Abdullaahi Goobe, un joven de la misma edad que falleció después de ser apuñalado en Moston, Manchester (Reino Unido). La víctima fue hallada con heridas graves en una calle cercana a una iglesia y, aunque fue trasladada al hospital, no pudo sobrevivir.

La Fiscalía consideró que había pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales. Por razones legales, no se ha revelado la identidad del acusado, que deberá comparecer ante un tribunal de magistrados en Manchester.

La policía ha vinculado el ataque con un posible incidente previo ocurrido apenas media hora antes. Como parte de la investigación, la policía llevó a cabo varios registros y habilitó un portal para recopilar información de testigos. Las autoridades han insistido en que harán todo lo posible por esclarecer lo ocurrido.

La comunidad de Manchester sigue conmocionada por el caso. Mientras tanto, la Fiscalía y la policía han reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación completa para garantizar justicia y prevenir que sucesos similares se repitan.