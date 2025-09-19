Condenado a dos años de cárcel el chef caníbal que tenía una lista de víctimas y una tumba cavada en su jardín

Un tribunal de Reading, en el condado británico de Berkshire, ha condenado a Jacob Power, de 22 años, a dos años y medio de prisión por una serie de delitos que revelaron un perturbador proyecto delictivo con claras intenciones de causar daño. La sentencia se dictó tras una investigación que expuso una planificación meticulosa y una obsesión por la violencia.

Power había ingresado en varias ocasiones al pub White Hart de Hamstead Marshall, donde llevó a cabo acciones premeditadas como inutilizar cámaras de seguridad, robar llaves y acceder a zonas restringidas. Su conducta levantó sospechas y activó la intervención policial.

El registro de su vivienda reveló un arsenal inquietante: cuchillos, armas, municiones, además de cuerdas, cadenas, mascarillas y frascos supuestamente destinados a recoger sangre. En sus cuadernos personales, Power describía escenarios como una “sala de tortura” y frases como “bañarme en su sangre”, con referencias a personajes ficticios como Hannibal Lecter y Dexter, que parecían alimentar sus fantasías.

La fiscalía retiró el cargo de intento de asesinato, al no haberse consumado acciones directas contra personas. El 4 de agosto, Power se declaró culpable de cuatro robos con allanamiento, tres delitos de daños, un intento de allanamiento y posesión de cannabis. El magistrado subrayó que la sentencia debía basarse en los hechos comprobados, no en las intenciones.

La detective Isabelle Denis calificó el caso como “perturbador” tras el análisis de las evidencias, y destacó el compromiso de la policía local para proteger a la población y actuar ante amenazas potenciales.

Aunque no se registraron víctimas directas, las fosas encontradas en terrenos cercanos no mostraron evidencia de uso, lo que fue determinante para la calificación final de los cargos.