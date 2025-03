El día que Trump "mandó callar" a Sánchez: "Siéntese"

La polémica bronca entre Trump y Zelenski ha creado una importante ruptura entre Europa y Estados Unidos. Entre los principales defensores del ucraniano y sobre todo detractores del líder norteamericano se encuentra Pedro Sánchez, presidente de España. Mandatario de un país que no está ni en el G7 ni el G20, aunque en este grupo participa como invitado. No obstante, la relación entre el español y estadounidense no es la más cordial, ni siquiera en la primera legislatura del republicano, pues en una cumbre del grupo internacional, Trump "mandó callar y sentar" a Sánchez, tal y como recuerdan las redes sociales.

Era 2019, y la cumbre en cuestión se estaba celebrando en Japón. Un gesto que no pasó desapercibido, aunque después de ser viral, Moncloa matizaba que "era una broma". No pasó ni siquiera desapercibido en Osaka, lugar en el que se produjo tal situación.

En ella, Sánchez parecía acercarse a Trump cuando el norteamericano parece que, lejos de querer conversar,le señala el sitio y le manda sentar (o al menos, da esa sensación, al igual que parece que lo quiere callar para no hablar con él).

Tal fue la situación que Trump parece no querer hablar con él, con gestos totalmente diferentes. Mientras Sánchez se acercó a él con una sonrisa, Trump aparece con un gesto serio, señalando el sitio donde debe sentarse. Acto seguido, el español se sienta con una amplia sonrisa y se acomoda en la mesa, quitándole hierro al asunto, mientras que Trump sigue haciendo caso omiso al líder socialista.

La distancia entre Trump y Sánchez, sobre todo a día de hoy, se hace todavía más grande si se contrasta con el encuentro de este domingo entre el español y Zelenski, en una cumbre extraordinaria en relación con la búsqueda de un acuerdo de paz en la guerra de Ucrania tras la invasión rusa.

Una cumbre en la que participaron Zelenski, una docena de líderes europeos, los presidentes de la Comisión y el Consejo, Ursula von der Leyen y António Costa, respectivamente; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Antes de la reunión todos ellos posaron para una foto de familia delante de las banderas de sus respectivos países. Fue al término de la misma cuando las cámaras captaron cómo Sánchez y Zelenski se fundieron en un abrazo con respectivas palmadas en la espalda y comenzaron a subir juntos la escalera de acceso a la sala en la que se desarrolla la cumbre mientras intercambiaban un breve diálogo.

Es la primera vez que el jefe del Gobierno español y el presidente ucraniano se ven después de la escena en el Despacho Oval del pasado viernes y tras la que Sánchez expresó de inmediato el pleno apoyo de España a Ucrania.