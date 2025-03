Transcripción íntegra: así fue la insólita bronca de Trump a Zelenski en el despacho oval ante millones de espectadores

Medio mundo ha podido ver en directo la insólita bronca del presidente Donald Trump a Volodimir Zelenski en el Despacho Oval, durante una reunión previa a la firma de un acuerdo comercial entre los dos países. Algo se torció y el presidente de EEUU arremetió contra el líder ucraniano, a quien la nueva Casa Blanca parece haber convertido en el nuevo villano. Los gobiernos europeos han respaldado de forma mayoritaria a Zelenski, que se va de EEUU sin opciones de un acuerdo de paz justo y con la ayuda militar del Pentágono parada desde hace días. La reacción en Rusia ha sido de júbilo ante la postura tajante de Trump. "Vuelva cuando esté preparado para la paz", le ha dicho el inquilino de la Casa Blanca. A continuación reproducimos la conversación entre los dos líderes y el vicepresidente estadounidense J. Vance.

Donald Trump: (respondiendo a un periodista) No estoy alineado con Putin. No estoy alineado con nadie. Estoy alineado con los Estados Unidos de América. Y por el bien del mundo. Estoy alineado con el mundo. Y quiero acabar con esta historia. Ya ven el odio que siente por Putin. Me resulta muy difícil llegar a un acuerdo con tal nivel de odio. Siente un odio inmenso. Y lo entiendo. Pero puedo decirles que la otra parte tampoco lo quiere.

Así que no es una cuestión de alineamiento. Estoy alineado con el mundo. Quiero resolver este problema. Estoy alineado con Europa. Quiero ver si podemos encontrar una solución. ¿Quiere que sea duro? Puedo ser más duro que cualquier ser humano que haya visto. Sería muy duro. Pero nunca conseguirá un acuerdo así. Así es como funciona.

J. D. Vance: Voy a responder a eso. Escuche, durante cuatro años en Estados Unidos, tuvimos un presidente que se mostró duro con Vladimir Putin en las ruedas de prensa. Y luego, Putin invadió Ucrania y destruyó gran parte del país. El camino hacia la paz y la prosperidad puede pasar por la diplomacia. Probamos el camino de Joe Biden, el de enarbolar el pecho y fingir que las palabras del presidente de los Estados Unidos importan más que sus acciones. Lo que hace de Estados Unidos un gran país es su compromiso con la diplomacia. Eso es lo que hace el presidente Trump.

Volodímir Zelenski: De acuerdo. Ocupó territorios, nuestros territorios. Grandes partes de Ucrania. El este y Crimea. Los ocupó en 2014. Durante muchos años, y no me refiero sólo a Biden. En ese momento era Obama, luego el presidente Obama, luego el presidente Trump, luego el presidente Biden, y ahora el presidente Trump. Que Dios lo bendiga: ahora el presidente Trump lo detendrá. Pero desde 2014, nadie lo ha detenido. Simplemente ocupó y tomó. Mató gente.

Donald Trump: Pero de 2014 a 2022 (…) nadie lo detuvo. Saben que hemos tenido conversaciones con él, muchas conversaciones. Mis conversaciones bilaterales. Y hemos firmado con él. Yo, como nuevo presidente, en 2019, firmé un acuerdo con él, firmé con él, con Macron y con Merkel. Firmamos un alto el fuego. Un alto el fuego. Todos me dijeron que nunca se movería. Firmamos un contrato de gas con él. Pero después rompió el alto el fuego. Mató a nuestro pueblo y no intercambió a los prisioneros. Firmamos un intercambio de prisioneros, pero no lo respetó. ¿De qué diplomacia habla, J. D.? ¿Qué quiere decir?

J. D. Vance: Estoy hablando de la diplomacia que pondrá fin a la destrucción de su país. Señor presidente, con el debido respeto, creo que es una falta de respeto venir al Despacho Oval e intentar debatir esto ante los medios de comunicación estadounidenses. En este momento, está enviando a la fuerza a reclutas al frente porque le faltan hombres. Debería agradecer al presidente que intente poner fin a este conflicto.

Volodímir Zelenski: ¿Ha estado alguna vez en Ucrania? Habla de nuestros problemas.

J. D. Vance: He estado allí…

Volodímir Zelenski: Venga una vez.

J. D. Vance: He visto los reportajes y sé que usted lleva a gente de gira para hacer propaganda, señor presidente. ¿No está de acuerdo en que tiene dificultades para reclutar soldados?

Volodímir Zelenski: Tenemos problemas. Voy a responder.

J. D. Vance: ¿Y cree que es respetuoso venir al Despacho Oval de los Estados Unidos de América y atacar a la administración que intenta evitar la destrucción de su país?

Volodímir Zelenski: Muchas preguntas. Empecemos por el principio.

J. D. Vance: De acuerdo.

Volodímir Zelenski: En primer lugar, en tiempos de guerra, todo el mundo tiene problemas, incluso ustedes. Pero ustedes tienen un hermoso océano y no sienten eso ahora, pero lo sentirán en el futuro.

Donald Trump: No tiene ni idea.

Volodímir Zelenski: Que Dios los bendiga, no tendrán guerra.

Donald Trump:No nos diga lo que vamos a sentir. Estamos intentando resolver un problema. No nos diga lo que vamos a sentir.

Volodímir Zelenski: No le digo…

Donald Trump: Porque no está en posición de dictárnoslo. Recuerde esto: no está en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Vamos a sentirnos muy bien.

Volodímir Zelenski: Sentirán su influencia. Se lo aseguro.

Donald Trump: Nos sentiremos muy bien y muy fuertes.

Volodímir Zelenski: Sentirán su influencia.

Donald Trump: No está en una buena posición en este momento. Se ha colocado en una posición muy mala. Y tiene razón en eso. No está en una buena posición. No tiene las cartas en la mano en este momento. Con nosotros, empieza a tenerlas.

Volodímir Zelenski: No juego a las cartas. Soy muy serio, señor presidente. Soy un presidente en tiempos de guerra…

Donald Trump: Usted juega a las cartas. Juega con la vida de millones de personas. Juega con la Tercera Guerra Mundial. Juega con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que hace es muy irrespetuoso con este país, este país que le ha apoyado mucho más de lo que muchos han dicho que debería haber hecho.

J. D. Vance: ¿Ha dicho «gracias» una sola vez durante toda esta reunión? No. Durante toda esta reunión, ¿ha dicho «gracias»? Usted fue a Pensilvania y hizo campaña para la oposición en octubre. Ofrezca unas palabras de agradecimiento a Estados Unidos y al presidente que intenta salvar su país.

Volodímir Zelenski: Por favor. ¿Cree que si habla muy alto de la guerra, usted…?

Donald Trump: No habla alto. No habla alto. Su país está en grandes dificultades. Espere un momento.

Volodímir Zelenski: ¿Puedo responder?

Donald Trump: No. No. Ha hablado mucho. Su país está en grandes dificultades.

Volodímir Zelenski: Lo sé. Lo sé.

Donald Trump: No está ganando. No está ganando esta guerra. Tiene una gran oportunidad de salir adelante gracias a nosotros.

Volodímir Zelenski: Señor Presidente, nos quedamos en nuestro país, nos mantenemos fuertes. Desde el comienzo de la guerra, hemos estado solos, y estamos agradecidos. He dicho gracias en este despacho, y sólo en este despacho.

Donald Trump: No han estado solos. Les hemos dado, a través de este presidente estúpido, 350.000 millones de dólares. Les hemos proporcionado material militar. Y sus hombres son valientes. Pero han tenido que usar nuestro material militar. Si no hubieran tenido nuestro equipo militar…

Volodímir Zelenski: Me ha invitado…

Donald Trump: Si no hubieran tenido nuestro equipo militar, esta guerra habría terminado en dos semanas.

Volodímir Zelenski: En tres días. Lo oí de boca de Putin: en tres días.

Donald Trump: Quizás menos.

Volodímir Zelenski: Es algo, en dos semanas. Claro. Sí.

Donald Trump: Le aseguro que será muy difícil hacer negocios en estas condiciones.

J. D. Vance: Dígalo y dé las gracias.

Volodímir Zelenski: Lo he dicho muchas veces, gracias al pueblo estadounidense.

J. D. Vance: Acepte que haya desacuerdos. Vamos a debatir esos desacuerdos en lugar de intentar exponerlos a los medios de comunicación estadounidenses cuando usted se equivoca. Sabemos que se equivoca.

Donald Trump: Pero verá, creo que es importante que el pueblo estadounidense vea lo que está pasando. Creo que es muy importante. Por eso he dejado que esta discusión dure tanto tiempo. Debe estar agradecido.

Volodímir Zelenski: Estoy agradecido.

Donald Trump: No tiene las cartas en la mano. Está acorralado allí, su pueblo está muriendo. Le faltan soldados.

Volodímir Zelenski: No, por favor, señor presidente.

Donald Trump: Escuche. Le faltan soldados. Eso sería algo muy bueno. Luego nos dice: «No quiero un alto el fuego. No quiero un alto el fuego. Quiero continuar y conseguir esto». Escuche, si pudiera conseguir un alto el fuego ahora, le diría que lo aceptara. Así, las balas dejarían de volar y sus hombres dejarían de morir.

Volodímir Zelenski: Por supuesto que queremos detener la guerra.

Donald Trump: Pero dice que no quiere un alto el fuego.

Volodímir Zelenski: Pero ya se lo he dicho, con garantías.

Donald Trump: Quiero un alto el fuego, porque conseguirá un alto el fuego más rápido que un acuerdo de paz.

Volodímir Zelenski: Pregúntele a nuestra gente qué piensa del alto el fuego…

Donald Trump: No era conmigo. No era conmigo. Era con un tipo llamado Biden, que no era una persona inteligente. Era con Obama.

Volodímir Zelenski: Era su presidente.

Donald Trump: Disculpe. Era con Obama, que les dio sábanas, y yo les di Javelins.

Volodímir Zelenski: Sí.

Donald Trump: Yo les di Javelins para destruir todos esos tanques. Obama les dio sábanas. De hecho, la expresión es: Obama dio sábanas y Trump dio Javelins. Debe estar más agradecido porque, déjame decirle, no tiene las cartas en la mano. Con nosotros, tiene cartas. Pero sin nosotros, no tiene ninguna carta. Será un acuerdo difícil de conseguir, porque las actitudes deben cambiar.

Una periodista: ¿Y si Rusia viola el alto el fuego? ¿Y si Rusia rompe las negociaciones de paz? ¿Qué harán en ese caso? Entiendo que la conversación es tensa.

Donald Trump: ¿Qué dice?

J. D. Vance: Pegunta: ¿y si Rusia viola el alto el fuego?

Donald Trump: ¿Y si algo? ¿Y si una bomba cayera sobre su cabeza ahora? ¿Vale? ¿Y si lo violaran? No sé, lo hicieron con Biden, porque no lo respetaban. No respetaban a Obama. A mí me respetan. Déjenme decirles que Putin ha pasado por muchas cosas conmigo. Ha pasado por una falsa caza de brujas en la que lo utilizaron a él, a Rusia, a Rusia, a Rusia, a Rusia. ¿Han oído hablar de ese asunto? Era una mentira. Era una estafa en la que estaban implicados Hunter Biden y Joe Biden. Hillary Clinton, el astuto Adam Schiff. Era una estafa de los demócratas. Y tuvo que pasar por eso. Y lo hizo. No terminamos en guerra. Y tuvo que soportarlo. Se le acusaba de todas esas cosas. No tenía nada que ver con eso. Había salido del dormitorio de Hunter Biden. Venía del dormitorio de Hunter Biden. Era asqueroso. Y luego dijeron: «Oh, el portátil del infierno fue fabricado por Rusia». Los 51 agentes. Todo eso fue un fraude. Y tuvo que soportar todo eso.

Se le acusaba de todas esas cosas. Todo lo que puedo decir es esto: puede que haya roto acuerdos con Obama y Bush, y puede que con Biden. Lo hizo. Puede. Puede que no lo haya hecho. No sé qué pasó. Pero no los rompió conmigo. Quiere llegar a un acuerdo. No sé si puede llegar a un acuerdo. El problema es que le he dado poder para que sea duro, y no creo que hubiera sido duro sin Estados Unidos. Y su pueblo es muy valiente.

Volodímir Zelenski: Gracias.

Donald Trump: Pero o llegan a un acuerdo o nos retiramos. Y si nos retiramos, tendrán que luchar. No creo que sea bonito, pero tendrán que luchar. Pero no tiene las cartas en la mano. Una vez que firmemos este acuerdo, estará en una posición mucho mejor. Pero no muestra ningún signo de gratitud. Y eso no es bueno. Honestamente, no es bueno. Muy bien. Creo que ya hemos visto suficiente. ¿Qué le parece, eh? Va a ser un muy buen programa de televisión. Se los aseguro. Muy bien. Veremos qué podemos hacer para arreglar esto. Gracias.