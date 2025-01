Ni BRICS, ni G7... ni siquiera el G20: Por qué España no pertenece a ninguno de estos grupos

Entre las anécdotas que han dejado la investidura de Donald Trump y sus primeros días como presidente de Estados Unidos, se encuentra el "lapsus" (o ironía) de que España está incluido en los BRICS, un grupo conformado principalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Independientemente de su intención, el Gobierno le contestó que "no, España no es un BRICS", asegurando desde el Ejecutivo que es el octavo país de la OTAN con mayor gasto militar. Sin embargo, nuestro país no está incluido no solo en este grupo, sino en otros importantes como el G7 o el G20 (aunque a las reuniones de este foro internacional acude como invitado).

Todo ello pese a ser una de las principales potencias europeas. Según los datos del Índice Elcano de Presencia Global, España mantiene la posición número 13 en la clasificación de presencia global, por detrás de Corea del Sur, Italia o India. Un ranking que calcula la proyección de los países fuera de sus fronteras en ámbitos económico, militar u otros parámetros como la inmigración, la tecnología o la educación y que está dominado por Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Reino Unido.

G7, G20 o BRICS: qué son, qué les diferencia y por qué fueron formados

El principal grupo internacional es el G7, o Grupo de los Siete, que trata de un foro de siete economías fuertes como son sus miembros: Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, EEUU, Japón y Canadá, y su objetivo es coordinar las finanzas, la economía, la seguridad, el empleo o la política comercial, entre otras áreas de gran importancia.

Esta asociación intergubernamental, que a día de hoy representa tres quintas partes de la riqueza neta mundial y casi la mitad del PIB global, tiene su origen en 1973, tras la reunión de los ministros de finanzas de la Alemania Occidental, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. Dos años más tarde, se unió Italia, y otros dos años después, se produjo la entrada de Canadá, suponiendo la formación del G-7.

A partir del 1998, se incluyó Rusia y se empezaría a llamar G-8, aunque Moscú fue expulsada en 2014 por la declaración de independencia de Crimea de Ucrania y su posterior anexión a la Federación Rusa.

Por otro lado, en contraposición al G-7, aparecieron los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Un foro alternativo que apareció en la década de los 2000 y que desde entonces, presentaban un gran potencial de desarrollo. Su primera reunión fue en 2006, cuando en un primer momento la asociación se llamaba BRIC, y Pretoria se incorporó en 2010, pasando a llamarse BRICS. El origen del acrónimo está en Goldman Sachs, que acuñaba la inicial de cada uno de estos países al considerarlos "mercados emergentes".

A día de hoy, su nombre oficial son BRICS+, ya que la asociación está formada por otras cuatro naciones: Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Argentina y Arabia Saudí también fueron incluidas, pero el líder argentino, Javier Milei, rechazó la oferta y Riad no cumplió con todos los requisitos. Representan en torno al 40% de la riqueza producida en el mundo, y también se encuentran otras naciones que, si bien no son miembros de pleno derecho, actúan como asociados. Son trece: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

Por otro lado, se encuentra el G20, o Grupo de los 20. Según su propia definición, se trata de "el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política y aborda los grandes desafíos globales y busca generar políticas públicas que los resuelvan". Es un grupo que no está compuesto por veinte países en sí, sino por 19 naciones más la Unión Europea como institución.

Así, sus miembros son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía y la representación de la Unión Europea. Dentro del mismo grupo, por lo tanto, está la UE, el G7, los BRICS y otras naciones con importante cooperación con los BRICS, la Unión Europea o el Grupo de los Siete.

Si España es una de las principales potencias económicas de Europa, ¿por qué no está en el G7 o los BRICS?

Lo cierto es que lo más cerca que ha estado España en cuenta a pertinencia con estos grupos es estar de "invitada" en las reuniones del G20. Algo que surgió de casualidad, pues en 2008 a Francia le correspondió la presidencia tanto de la Unión Europea como del G8, y cedió a nuestro país uno de los puestos, suponiendo la primera participación española en el Grupo de los Veinte, según el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde entonces, España ha mantenido un estatus de invitado permanente (el único país en esa posición) y asiste a todas estas cumbres. Pese a que algunos países del grupo han pedido la inclusión de España como miembro, lo cierto es que todavía no se considera como tal de forma oficial.

El propio Gobierno, en respuesta a Trump, ha matizado que no es un "BRICS" porque "no es un país emergente y no podría ser considerado como tal. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apuntó que España es un "socio fiable" de las naciones con las que colabora EEUU y, de acuerdo con los datos de los últimos meses, el "principal motor económico" en la UE.