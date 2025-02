El dolor de Yardén Bibas, el rehén liberado por Hamás que recibirá ahora los cadáveres de toda su familia

Los familiares de Yardén Bibas, liberado el pasado 1 de febrero en la Franja de Gaza, dijeron estar "conmocionados" tras el anuncio de Hamás de que el jueves sacará los cuerpos sin vida de su mujer, Shiri Silberman, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, capturados el 7 de octubre de 2023.

"En las últimas horas, hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamás sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes", dijeron los familiares en un mensaje compartido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Los Bibas dijeron que son conscientes del anuncio, pero que no han recibido aún ninguna confirmación oficial de la muerte de Shiri y los niños. "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado", añadieron.

El grupo islamista Hamás confirmó este martes la entrega de los cuerpos sin vida de la familia Bibas el próximo jueves como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel.

Los dos niños y su madre fueron secuestrados junto a su padre, Yarden Bibas, que fue liberado con vida el pasado 1 de febrero tras 484 días en cautividad en la Franja de Gaza.

Su liberación fue uno de los momentos más agridulces de la tregua, ya que, según las condiciones del pacto, Hamás debía dar prioridad a las mujeres y los menores vivos en sus liberaciones semanales de rehenes.

El grupo islamista ya había asegurado en noviembre de 2023, poco después de la primera tregua de la guerra, que los tres habían muerto en un ataque israelí contra el enclave, pero Israel nunca llegó a confirmar sus muertes.

Los Bibas, de origen argentino y peruano, y en especial el pequeño Kfir, que fue secuestrado antes de cumplir nueve meses, se habían convertido en un símbolo de los israelíes capturados por Hamás en sus ataques del 7 de octubre de 2023.

Kfir y Ariel son los únicos dos menores secuestrados que aún permanecen en Gaza. El resto fueron liberados durante la anterior tregua de noviembre de 2023, en la que Hamás entregó a 105 civiles cautivos.

Junto con los cuerpos de los Bibas, Hamás tiene previsto entregar este jueves el de un cuarto rehén, cuya identidad no se ha hecho pública todavía.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reunió ayer al gabinete de seguridad de su Gobierno para debatir cómo abordar la segunda fase del acuerdo con Hamás, en la que se liberaría al resto de los rehenes vivos y se establecería un alto el fuego definitivo en Gaza.