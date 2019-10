El cadáver de Al Bagdadi, arrojado al mar

En palabras de David E. Sanger en «The New York Times», «la muerte del líder del EI en una audaz incursión nocturna reivindicó el valor de tres fortalezas estadounidenses tradicionales: alianzas sólidas, fe en las agencias de inteligencia y la proyección del poder militar en todo el mundo». El problema es que si algo ha distinguido la política internacional de Donald Trump es la corrosión sostenida de las viejas alianzas, y más que nunca la destrucción de puentes en el norte de Siria con las fuerzas kurdas a merced de Erdogan, así como la guerra interna, ruidosa e inclemente, contra los propios servicios de inteligencia de EE UU. A los que el mismísimo presidente no ha dudado en ridiculizar en numerosas ocasiones, molesto por los pormenores del «Rusiagate» y convencido de que tanto el FBI como la CIA trabajan para minar su reputación y arruinar su mandato. Por si acaso alguien considera que este tipo de operaciones serán más difíciles de llevar a cabo en el futuro, cuando el Ejército de EE UU haya cedido todo el terreno a los rusos y los turcos, el secretario de Estado, Mike Pompeo, niega la mayor. Entrevistado en la Fox, afirmó que tiene «una enorme confianza en que tendremos profesionales de inteligencia donde los necesitemos, y que podremos comunicarnos con ellos. Tengo bastante idea de cómo se llevan a cabo esas operaciones de inteligencia. Son algo complejo, sofisticado, amplio y profundo». Pero su optimismo no parecen compartirlo analistas tan reconocidos como Thomas Friedman, que ha criticado con extraordinaria dureza el triunfalismo de un Trump que parece querer transmitir que muerto Bagdadi se acabó el EI. Entre otras cosas porque el Estado Islámico nació por la avalancha de yihadistas sin oficio ni guía en un Irak desgarrado y, abunda el columnista del «Times», como reacción, brutal, ciertamente, de los suníes, a las brutalidades de signo contrario que estaba cometiendo el nuevo Gobierno de Irak.