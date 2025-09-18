Un español aparece flotando en el Támesis: la policía británica investiga cómo acabó en el río en pleno centro de Londres

El pasado miércoles, el cuerpo sin vida de Gonzalo Fuentes, un ciudadano español de 33 años, fue hallado flotando en el río Támesis, en la zona de Thamesmead, al este de Londres. Un transeúnte dio la alerta a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. Aunque lograron rescatar el cuerpo, los intentos de reanimación fueron infructuosos y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La Policía Metropolitana ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que Fuentes pudo haber caído al río. Por el momento, se contempla la hipótesis de un accidente por ahogamiento, aunque no se descartan otras posibilidades. La fiscalía británica ha ordenado la realización de una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Fuentes, natural de Teba (Málaga), residía en Londres desde 2019. Aunque trabajaba como auxiliar administrativo, era conocido en círculos culturales por su formación en Bellas Artes y su participación en exposiciones en España y Alemania. Su muerte ha generado consternación entre amigos y colegas del ámbito artístico.

El consulado español en Londres está en contacto con la familia para coordinar los trámites de repatriación. Mientras tanto, la policía continúa recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y analizando evidencias forenses que permitan reconstruir la secuencia de hechos que llevaron a este desenlace.

La investigación sigue abierta, y las autoridades han pedido colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a esclarecer cómo Gonzalo Fuentes terminó en el río.