Un terremoto de magnitud 7,8 sacude el extremo oriente ruso y EE UU activa una alarma de tsunamis

Un terremoto de magnitud 7,8 en el distrito federal del Extremo Oriente ruso ha activado todas las alarmas por tsunami en la región. La sacudida se ha producido frente a la costa de Petropávlovsk-Kamchatski, la capital administrativa del krai (región) de Kamchatka.

El seísmo se ha producido a las 6:58 de la madrugada en hora local, a las 20:58 hora española, y el epicentro ha sido un punto a 128 kilómetros al este de la ciudad, a una profundidad de 10 kilómetros, en pleno océano Pacífico. Petropávlovsk-Kamchatski se baña de las aguas de la bahía de Avacha, pero esta zona no es la única que se podría ver afectada por un tsunami.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE UU ha sido el encargado de emitir una alerta por posibles olas peligrosas que también podrían llegar a la costa oeste norteamericana. Sin embargo, hay que recordar que un terremoto de magnitud 7,4 ya sacudió la región rusa el sábado pasado.

En aquella ocasión fue un seísmo a 39,5 kilómetros de profundidad, algo más cerca de Petropávlovsk-Kamchatski: 111 kilómetros al este de la ciudad.