El pistolero que tenía a Trump en la diana: contrario a Israel y dispuesto "a morir por Ucrania"

Ryan Wesley Routh, de 58 años, ha sido descrito en medios estadounidenses como un "activista impulsivo" con un pasado"quijotesco", tal y como escribe The Washington Post. Detenido este domingo por un posible intento de asesinato contra el ex presidente Donald Trump, el sospechoso había votado al magnate en las elecciones presidenciales de 2016 en las que finalmente acabó ganando a la demócrata Hillary Clinton, pero se sintió defraudado por la labor del republicano.

El detenido había expresado en el pasado su deseo de luchar y morir en Ucrania. "Estoy dispuesto a volar a Cracovia e ir a la frontera de Ucrania para ofrecerme voluntario, luchar y morir", escribió semanas después del comienzo de la invasión rusa en 2022. Routh escribió en la aplicación de mensajería Signal que “los civiles deben cambiar esta guerra y evitar guerras futuras”.

Finalmente, Routh fue a Ucrania, y así lo contó cuando fue entrevistado por el periódico The New York Times en 2023 para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar a vencer a los rusos en la guerra. En aquel artículo, el sospechoso dijo entonces que no tenía experiencia militar y que había viajado a Ucrania después de la invasión rusa, donde se dio cuenta de que no era el candidato ideal para estar allí puesto que tenía más de 50 años sin experiencia militar. Su intención, añadió entonces, era reclutar soldados afganos para luchar allí y escribir un libro sobre sus esfuerzos de reunir un ejército de voluntarios.

Routh describió lo decepcionado que se sintió al enterarse de que no todos querían apoyar el esfuerzo bélico en Ucrania aportando dinero para la causa. Escribió entonces en sus redes sociales que "no estaba seguro de que el mundo sea tan maravilloso como alguna vez pensé que era". “Cada vez me siento más decepcionado con la humanidad”, dijo Routh. “Estoy empezando a cuestionarme si vamos a terminar en el lado correcto de esta ecuación”.

Además de apoyar fervientemente a Ucrania, Routh ha acusado a Israel de "robar Palestina". En esta elecciones ha apoyado a la candidata demócrata Kamala Harris y en su momento realizó varias contribuciones de campaña y a diferentes grupos relacionados con su partido.

En algunos de sus mensajes en las redes sociales -ahora borradas-, invitó al dictador norcoreano Kim Jong Un a visitar Hawái y plantó el envío de miles de soldados afganos "entrenados por la OTAN" a Haití para resolver los problemas de seguridad en el país caribeño.

Testimonio de su hijo

En una entrevista, el hijo del sospechoso, Oran Routh, dijo que su padre se apasionaba por ayudar a la gente en Ucrania. "Mi padre fue allí y vio a gente peleando y muriendo", dijo el joven Routh a The Guardian. "Él intentó asegurarse de que todo fuera bien, y todo eso no". En otras declaraciones a la CNN, el hijo comentó que era "un padre amoroso y atento" y un "hombre honesto y trabajador". "No sé qué es lo que ha pasado en Florida, y espero que las cosas se hayan exagerado. El hombre que yo conozco no cometería ninguna locura, mucho menos violenta. Es un buen padre y una buena persona", añadió.

El pistolero trabajó en el sector de la construcción en Carolina del Norte, donde los registros policiales recogen un incidente en 2002 en el que Routh se atrincheró durante horas con un arma en un negocio de Greensboro, mientras agentes le rodeaban. Más adelante, tuvo una condena por posesión de una ametralladora. Recientemente vivió en Kaaawa, Hawái, en la isla de Oahu, donde en 2018 creó su propia empresa, especializada en la construcción de viviendas de bajo coste.