Trump vuelve a eludir un atentado contra su vida

El expresidente republicano Donald Trump se encuentra a salvo después de que volviera a escapar de un atentado para acabar con su vida. Fuentes de su campaña informaron que el incidente se produjo mientras el líder conservador se encontraba realizando su habitual y matutina partida de golf en el Trump National Golf Club de West Palm Beach, Florida. Pocas horas después del nuevo intento de magnicidio, el candidato a la Presidencia de Estados Unidos informó que se encontraba sano y a salvo a través de un email destinado a la recaudación de dinero para su campaña.

«Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡Estoy a salvo y bien! Nada me detendrá. ¡Nunca me rendiré! Siempre te amaré por apoyarme», escribió Trump. En el momento del ataque el expresidente estaba jugando entre los hoyos cinco y seis de su campo de golf jugando Steve Witkoff, uno de los donantes más importantes de su campaña. «El sospechoso de haber cometido los disparos se encontraba varios hoyos por delante de Trump», según dos fuentes policiales citadas por la cadena CNN. Instantes después de las deflagraciones «el Servicio Secreto disparó contra el hombre como medida de protección», según la misma fuente, la cual no aclaró si este fue abatido o no.

Este diario estuvo en las inmediaciones del complejo residencial Mar-a-Lago y el club de golf donde tuvieron lugar los hechos. La robusta protección policial, con más de una veintena de vehículos apostados en las inmediaciones, así como dos torres de vigilancia que sobresalen de la propiedad de Donald Trump, daban la sensación de estar entrando en una fortaleza inexpugnable. Sin embargo, este nuevo incidente demuestra que la actuación de un presunto lobo solitario es difícilmente previsible y, en ocasiones, inevitable. Mientras, la Oficina del Sheriff del Condado de Martin informó de la detención de un sospechoso que «se cree que está relacionado con los hechos», según una publicación en su página de Facebook.

El individuo, que todavía no ha sido identificado aunque la Policía conocería su identidad, fue arrestado «dentro de un vehículo». Asimismo, las fuerzas de seguridad del condado cerraron la sección de la carretera Interestatal 95, cerca de la Ruta Estatal 714, la cual conecta con el Condado de Martin para seguir investigando el incidente. «Actualizaremos esta información a medida que esté disponible», continuó la publicación.

Por su parte, el servicio secreto de Estados Unidos, el cual se encarga de la protección del exmandatario, en un principio aseguró que «el incidente se produjo sobre las 2 pm y que Trump no era el objetivo y que fue llevado inmediatamente a una habitación de seguridad para su protección», según aseguró el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi. Sin embargo, horas después la Oficina Federal de Investigación (FBI, en inglés) confirmó este domingo que el suceso junto al campo de golf donde estaba jugando el expresidente estadounidense Donald Trump está siendo investigado como un aparente «intento de asesinato». «El FBI ha respondido a West Palm Beach, Florida, y está investigando lo que parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump», apuntó en un comunicado.

Según medios estadounidenses como CNN, la persona detenida en las inmediaciones del campo de golf portaba un arma larga, un rifle AK47, y tenía la intención de atacar al candidato republicano. Aunque no hay confirmación oficial, los medios aseguran que el Servicio Secreto disparó contra el sospechoso después de ver que iba armado. Previamente a este comunicado, un funcionario policial hablando bajocondición de anonimato aseguró que el Servicio Secreto estaba investigando la posibilidad deque los disparos tuvieran la intención de asesinar a Donald Trump.

Tanto la candidata demócrata, Kamala Harris, como el presidente estadounidense, Joe Biden, fueron inmediatamente informados del nuevo ataque contra el líder republicano. «El presidente y la vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en elcampo de golf Trump International, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Ambos están aliviados de saber que está a salvo. Su equipo los mantendrá informadosperiódicamente», según un comunicado de la Casa Blanca. Por su parte, Harris reiteró en susredes sociales que «la violencia no tiene cabida en Estados Unidos».

Asimismo, la senadora republicana por Carolina del Sur, Lindsey Graham, una de las grandes aliadas de Trump, publicó en sus redes sociales que «acabo de hablar con el presidente Trump. Es una de las personas más fuertes que he conocido. Está de buen ánimo y está másdecidido que nunca a salvar a nuestro país», segñun escribió en la plataforma X.

Por su parte, el representante republicano de Florida, Michael Waltz, uno de los miembros del grupo de trabajo bipartidista del Congreso formado por seis demócratas y siete republicanos con el objetivo de investigar el intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania el pasado 13 de julio, exigió al Servicio Secreto que informe al Congreso esta semana después de este nuevo incidente de seguridad. «Como he dicho antes, el intento de asesinato del 13 de julio no fue un incidente aislado que podamos investigar con calma, ya que las amenazas nacionales y extranjeras continúan. Como miembro del Grupo de Trabajo sobre Asesinatos, espero que el Servicio Secreto nos informe esta semana», escribió en X Este segundo intento de atentado contra Trump supone un nuevo giro en una campaña que parece instalada en el sobresalto.