Siga en directo el nuevo intento de asesinato» contra Donald Trump: última hora, investigación

Donald Trump ha enviado un correo electrónico urgente a su lista de recaudación de fondos para aclarar lo sucedido en la tarde del domingo en su club de golf en West Palm Beach, Florida. En el mensaje, el candidato republicano a la Casa Blanca confirma que «hubo disparos en mi vecindad, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quería que escucharan esto primero: ¡Estoy a salvo y bien!».

El incidente todavía no está del todo claro. Sin embargo, Trump utiliza en el correo un lenguaje similar al que ha empleado para describir los casos criminales en su contra y el intento de asesinato al que sobrevivió en Pensilvania en julio: «Nada me frenará. ¡NUNCA me rendiré!».

De momento, las fuerzas de seguridad han detenido a un sospechoso en las inmediaciones del club de golf. Los agentes del Servicio Secreto abrieron fuego contra el individuo y recuperaron un arma larga, según informa CNN. Las autoridades creen que un individuo armado pretendía atentar contra el expresidente.