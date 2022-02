Mariusz Blaszczak: «Las fuerzas polacas están preparadas para cumplir con la OTAN»

Ministry of Defense

FOTO: Ministry of Defense

Polonia ocupa desde los últimos dos años el papel de líder regional, cercano a los problemas de los países miembros de la Unión Europea del bloque oriental, cuenta con el apoyo de los gobiernos de su entorno; en parte por el liderazgo que ejerce a nivel militar y de defensa en la región. Polonia invierte en defensa el 2,1 por ciento de su PIB, siendo uno de los pocos países de la OTAN que cumplen con la cuota. Las Fuerzas Armadas están en un proceso de modernización liderado por el ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak (Legionowo, 1969). El político polaco atiende a LA RAZÓN en uno de los momentos más tensos del continente europeo para hablar del futuro de la Alianza en Europa y el rol de su país en la guerra en Ucrania. «Esta es nuestra posición: Polonia apoya la independencia, soberanía y la integridad territorial de nuestro vecino del Este», asegura. El país es la última frontera europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea terminan en Polonia. Comparte línea fronteriza con Rusia, al norte, con el enclave de Kaliningrado, donde el presidente ruso, Vladimir Putin, tiene una base militar.

Noticias relacionadas Ucrania. Los GEO se despliegan en la frontera de Ucrania para escoltar la salida de los últimos españoles

P: ¿Qué tipo de amenaza representa para Europa la guerra en Ucrania?

R: La actitud de Rusia se ha caracterizado por su alta imprevisibilidad. Su falta de respeto al derecho internacional, la utilización de la lógica anacrónica de sus esferas de influencia y el nulo interés por mantener relaciones de buena vecindad, son solo una parte del problema. Si añadimos un importante potencial militar, campañas de desinformación realizadas constantemente y actividades agresivas en el ciberespacio, tenemos a un Estado que supone una amenaza para la seguridad de la región y de toda Europa. Esta amenaza es cada vez más clara, multifacética y requiere una atención especial no solo de la propia Europa, sino de toda la OTAN.

La anexión de Crimea, el apoyo a los separatistas de Donetsk y Lugansk es una lección para todos sobre lo que puede llegar a hacer Rusia. Las agresiones contra Ucrania están siendo respondidas con una decisiva y solidaria colaboración de la comunidad internacional. Rusia ha violado el derecho internacional, esto es inaceptable. Por eso, sólo unas sanciones graves y sustanciales pueden reprimir los intentos imperiales de Vladimir Putin.

¿De qué manera está ayudando Polonia a Ucrania en este conflicto?

El apoyo polaco a Ucrania se traduce con la participación en proyectos de transformación del sector de la seguridad ucraniano, tanto en su dimensión bilateral como en la multilateral, llevados a cabo a nivel estratégico, operativo y táctico. También estamos donando armamento y equipo militar a Ucrania. Estos son de naturaleza puramente defensiva y están destinados a reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Me gustaría subrayar que la cooperación entre Polonia y Ucrania en el ámbito de la defensa es activa, continua y últimamente se ha incrementado aún más.

¿Qué tipo de material entrega Polonia a las Fuerzas de Seguridad ucranianas?

Principalmente municiones, misiles antiaéreos de corto alcance y aviones no tripulados, equipos modernos producidos por nuestra industria nacional. Los detalles de este apoyo son objeto de constantes consultas con el ministerio de Defensa de Ucrania. El apoyo adicional consiste en asesoramiento militar y técnico, así como en actividades de asesoramiento y formación a largo plazo llevadas a cabo en cooperación con otros aliados, con el fin de apoyar el proceso de transformación de la defensa ucraniana y desarrollar las capacidades de defensa de sus Fuerzas Armadas. Tampoco podemos olvidar la ayuda humanitaria que fluye continuamente de Polonia a Ucrania.

¿Cuál está siendo la colaboración entre Polonia y Estados Unidos en esta crisis?

Durante muchos años, Polonia ha desarrollado una alianza con todos los países de la OTAN. Estados Unidos, como país que constituye la base de la fuerza militar de la Alianza, desempeña un actuación crucial en este sentido. Washington está aumentando su contribución militar para garantizar la seguridad de todo el flanco oriental de la OTAN. Sólo este mes han llegado a Polonia cerca de 5.000 soldados estadounidenses adicionales y aviones F15 [horas después de esta entrevista la Administración Biden anunció el envío de 7.000 soldados adicionales a Europa del Este]. De este modo, actualmente hay unos 10.000 soldados americanos estacionados en nuestro territorio.

Polonia está pasando por un proceso de renovación de su Ejército con el aumento significativo de sus Fuerzas Armadas y del gasto en defensa. ¿Cuál es el objetivo de su Gobierno, dónde quiere estar Polonia militarmente en un par de años?

El papel de todo Gobierno es garantizar la integridad territorial del país y la seguridad de sus ciudadanos. La situación geopolítica de Polonia y nuestra historia demuestran claramente que para conseguirlo se necesita no sólo la voluntad de la nación, sino también acciones adecuadas de los gobernantes. La voluntad y las acciones son especialmente evidentes al enfrentarse a los ataques híbridos como los ocurridos en la frontera polaco-bielorrusa y a los actuales acontecimientos en Ucrania. Las Fuerzas Armadas polacas se están sometiendo a una profunda modernización. Es un proceso planificado y a largo plazo, apoyado por una financiación presupuestaria adecuada. Efectivamente, nuestras Fuerzas Armadas se modernizan –me refiero aquí no sólo a los tanques Abrams, sino también a los aviones F 35, así como a los sistemas Patriot y HIMARS–. Continuamos con el refuerzo de las Fuerzas Armadas, no sólo con el aumento de los efectivos, sino también con la mejora de las competencias necesarias en un entorno de seguridad moderno, incluyendo el ciberespacio. En febrero de este año comenzó a funcionar el Mando Componente de las Fuerzas de Defensa del Ciberespacio. Este Mando, junto a las Fuerzas de Defensa del Territorio, es otro bloque de construcción de una arquitectura de seguridad estatal flexible y eficaz.

Polonia es uno de los pocos países de la OTAN que cumple con los requisitos del 2 por ciento del PIB en lo que se refiere a los gastos de defensa, el año pasado fueron del 2,1 por ciento y está previsto que alcancen el 2,5 por ciento del PIB en 2026. La financiación estable, la modernización prevista y la pertenencia a la OTAN son los elementos clave de la seguridad de Polonia. Ofrecemos una contribución sustancial al potencial de defensa de la Alianza en su flanco oriental y estoy convencido de que la posición de Polonia como socio fiable y responsable no hará sino reforzarse en los próximos años.

¿Está Polonia preparada para el peor escenario posible más allá de las fronteras ucranianas?

La seguridad de Polonia debe percibirse ante todo a través del prisma de nuestra pertenencia a la OTAN y a la Unión Europea. La Alianza es el mayor y más eficaz pacto de defensa de la historia moderna del mundo. A lo largo de sus más de 70 años de existencia no sólo ha cumplido con las esperanzas invertidas, sino que ha garantizado la seguridad de sus miembros. La situación en Ucrania se supervisa y analiza continuamente. Polonia participa en este proceso –cualquier decisión y acción se tomará de forma adecuada a los acontecimientos que se desarrollen en Ucrania–. Las Fuerzas Armadas polacas están preparadas para llevar a cabo sus tareas cumpliendo con la obligación que les impone nuestra Constitución y para cumplir con nuestras obligaciones según la carta de la Alianza Atlántica.

¿Cuál es el cometido de Polonia dentro de la OTAN?

A lo largo de los años, el papel y la posición de Polonia en la Alianza Atlántica han evolucionado. Hoy, después de más de 20 años, se puede afirmar claramente que nos hemos establecido en el sistema de seguridad global. Polonia y sus Fuerzas Armadas se han convertido en una marca reconocida en la Alianza Atlántica –nuestros soldados han demostrado su valía durante las misiones en Afganistán, Irak y Kosovo– y también actúan en el marco de, entre otras cosas, la Policía Aérea del Báltico y la Presencia Avanzada reforzada de la OTAN en el flanco Este, en Letonia y Rumanía. También acogemos fuerzas de la organización militar y elementos de la infraestructura militar de la Alianza en territorio polaco, como en Szczecin, Elblag, Bydgoszcz y Cracovia. Polonia está profundamente arraigada en la Alianza Atlántica y apoya activamente el concepto de seguridad colectiva como base de la estrategia de defensa nacional. No sólo somos consumidores de seguridad, sino también proveedores de seguridad, reforzando la protección más allá de las fronteras de Polonia.