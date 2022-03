Manifestación masiva en Jerson para protestar “la ayuda humanitaria de Rusia”

MIGUEL CANDELA / ZUMA PRESS / CO

Cientos de personas se han manifestado en contra de la invasión rusa en Jerson, la primera gran ciudad ucraniana tomada por las fuerzas rusas en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. Este sábado las autoridades locales han reconocido que ya no hay presencia militar ucraniana en la ciudad y que hay tropas rusas “por todas partes”.

Los manifestantes se han concentrado desde las 10.00 horas en la plaza de la Libertad, en el centro de la ciudad, muchos de ellos con banderas ucranianas y coreando consignas a favor del país, según los vídeos difundidos en redes sociales.

Uno de los vídeos muestra a una columna de manifestantes frente a frente con individuos armados con fusiles e incluso se pueden escuchar algunos disparos que no provocan la retirada de los manifestantes.

Jerson es una ciudad estratégica a las puertas del mar Negro de unos 300.000 habitantes y que está en la parte sur del país, donde la mayoría de la población habla ruso, por lo que la resistencia de la población a la presencia rusa podría ser incluso mayor en otras zonas del país, según especialistas.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha publicado vídeos de las protestas en Berdiansk y Jerson y ha destacado que “¡La valiente Jerson inspira a Ucrania y al mundo entero!”. “Miles de ucranianos protestan pacíficamente contra la ocupación rusa frente a soldados rusos armados. Qué valor”, ha destacado.

También se han publicado en redes imágenes de las protestas en la ciudad de Berdiansk, también bajo control de las tropas rusas. “También en Berdiansk hay ucranianos pacíficos demuestran que su ciudad no pertenece a los invasores rusos. ¡Admiro el espíritu valeroso de mis compatriotas y pido a todas las partes del mundo que les apoyen!”, ha apelado Kuleba.

Sin electricidad ni agua corriente

El alcalde de Jerson, Ihor Kolijaiev, ha explicado este sábado que ya no quedan armas y por tanto no hay ya resistencia armada a la ocupación rusa. "No tenemos más armas para resistir. El pueblo de Jerson está desarmado", ha explicado en declaraciones a la cadena estadounidense CNN.

“El Ejército ha sido derrotado y ha tenido que retirarse, así que no tenemos armas. Se han retirado hacia Nikolaev”, ha relatado el alcalde de la ciudad. Por ello, las fuerzas rusas controlan la ciudad “hasta que el Ejército ucraniano pueda regresar”. “Las tropas rusas están bastante asentadas. Hay militares por todas partes”, ha explicado.

Kolijaiev ha hecho un llamamiento para ayudar a la población, ya que "no hay forma" de restablecer los servicios básicos y la ciudad está sin suministro eléctrico ni de agua potable.

“Los rusos quieren traer su ayuda humanitaria, pero la gente de Jerson la rechaza porque son patriotas y no quieren ayuda de los rusos. Quieren ayuda de los ucranianos, así que no vamos a recibir ayuda humanitaria por el momento”, ha argumentado. EP