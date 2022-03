La entrevista de Zelenski para The Economist: “En Occidente interesa debilitar a Rusia aunque signifique la desaparición de Ucrania”

“Si no sabes hacer algo de esta manera o de otra, sé honesto y ya está”, así arranca el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, su entrevista para el medio The Economist. En ella, además de hablar sobre la actual situación que vive el territorio tras la invasión de las tropas de Rusia -ordenada por su presidente Vladimir Putin-, cuenta importantes detalles sobre su vida personal, sus relaciones con otros mandatarios o sobre todo, su futuro, el de su país o un posible encuentro con Putin.

A Zelenski lo reconocen ya como el Churchill del siglo XXI. Una importante evolución teniendo en cuenta que su anterior carrera como actor. “Es lo que el pueblo quería”, confiesa. “Tienes que ser tú mismo. Y tal vez, después de que muestres quién eres, tal vez la gente te quiera más que antes, porque ven que no eres tan fuerte o eres perezoso a veces (...) Y es importante no mostrar que eres mejor de lo que eres”.

Asegura que nadie estaba “preparado para la guerra antes de que empezara” y reconoce que cambió su forma de gobernar puesto que “es una historia muy grande” y no se trata “solo de Ucrania, sino del mundo entero”. Ha pasado más de un mes desde la entrada de Rusia en el país , pero Zelenski se muestra positivo, porque “entendí lo que estaba pasando”: “Estoy seguro de que ganaremos. Por eso digo que no soy un héroe”. “Creemos en la victoria, ganaremos sin duda porque es nuestra casa, nuestra tierra y nuestra independencia”.

“Cuando me convertí en presidente, pude entender por qué algunas cosas estaban sucediendo de cierta manera. Traté de ser honesto, incluido con los líderes de Rusia. Ellos querían cambiar las actitudes hacia Ucrania en la primera y última reunión que tuvimos con Putin en 2019. Empezamos a llegar a la decisión de que no podemos ser parte de alguien”, explica Zelenski, quien defiende que “los ucranianos son personas igual a los ciudadanos de Rusia, como igual a los de Estados Unidos o Europa”.

Asimismo, pide que Occidente debe ponerse “en nuestro lugar y actuar de forma preventiva” y acusa a los países occidentales de “haber llegado tarde”, defendiendo que “si se hubieran puesto antes sanciones más duras, el conflicto habría sido a otra escala y sin la ayuda de Bielorrusia”. “Nuestros socios occidentales no han completado las sanciones sobre la desconexión del sistema bancario de SWIFT. Han tomado medidas muy importantes para apoyarnos, pero el banco central de Rusia no ha sido desconectado. Tampoco un embargo a las exportaciones rusas de petróleo y gas. Se ha amenazado con ellas, pero aún no se han aplicado. Todas estas sanciones están incompletas”.

“El pueblo ucraniano está muriendo, y los rusos no saben lo que está pasando por la censura del Kremlin”. El presidente de Ucrania afirma que las tropas de Rusia “ha bloqueado nuestros suministros a Mariupol, Melitopol, Berdyansk, Kherson, Kharkiv, pero no están en las ciudades”. “En Melitopol y Berdyansk están cambiando a rublos. Están secuestrando a los alcaldes de nuestras ciudades, y han matado a algunos de ellos. Algunas ciudades han sido destruidas, y ya no tienen gente ni casa, solo les queda el nombre”.

Zelenski defiende al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, afirmando que “es el líder que más nos está ayudando y está definitivamente de nuestro lado” y cree que el resto “tiene miedo de Rusia”. “Hay quienes en Occidente no les importa una guerra larga porque significaría agotar a Rusia, aunque esto signifique la desaparición de Ucrania y se produzca a costa de vidas ucranianas”.

Respecto a la aportación de Estados Unidos y su relación con su presidente, Joe Biden, reconoce que el país norteamericano “está ayudando” y ha empujado a “muchos países de la OTAN a ayudarnos”, “pero ha habido momentos en los que ha habido ciertas batallas que han influido en los pasos que hemos dado y en su determinación”, afirmando que el progreso para conseguir el equipo que piden y (aviones, tanques y vehículos blindados) y salir adelante “depende de la voluntad de la OTAN y varios países”. “Biden ve a Ucrania más como un tema de actividad política que al principio. Ha habido diferentes momentos y diferentes procesos, y reconozco que esta postura no beneficia a todos en Estados Unidos”.

Por último, ante una posible reunión con Putin -una propuesta que pidió el mandatario ucraniano-, Zelenski cree que “hay que hablar cosas concretas y buscar una decisión paso a paso” y piensa que “se puede hablar de todo, pero tiene que entender lo que está pasando para resolver en detalle lo que está pasando”. “´No creo que él visualice en su mente la misma Ucrania que vemos nosotros. Su visión es muy diferente, y nos ve como una parte de su mundo, pero esa forma de ver las cosas no corresponde con lo que ha ocurrido en los últimos 30 años”.