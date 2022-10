EE UU condena los ataques iraníes en el Kurdistán iraquí

Estados Unidos “condena enérgicamente” los ataques mortales de Irán en Kurdistán iraquí provocados en medio de la represión de Teherán en sus propias áreas kurdas. Los kurdos son la minoría étnica más numerosa sin Estado propio, integrada por cerca de 30 millones de personas replegadas entre Turquía, Irán, Irak y Siria.

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó haber bombardeado “grupos terroristas” del norte de Irak por supuestamente apoyar las protestas que recorren Irán desde la muerte de Mahsa Amini. La joven de 22 años fue detenida el pasado 16 de septiembre por llevar el velo islámico, el “hiyab”, obligatorio demasiado suelto, muriendo pocas horas después bajo custodia policial del régimen persa.

“Apoyamos al pueblo y al Gobierno de Irak frente a estos ataques descarados a su soberanía”, declaró Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, a través de un comunicado. Los ataques dejaron, según fuentes kurdas, al menos nueva víctimas mortales muertos y varias decenas de heridos, entre ellos civiles.

La misión de las Naciones Unidas en Irak denunció el que calificó como “acto imprudente con consecuencias devastadoras”, añadiendo que “estos ataques deben cesar de inmediato”.

El Gobierno iraquí también condenó el ataque de Irán y convocó a su embajador. “Estos ataques unilaterales complican el escenario de seguridad”, señaló el ministerio de Asuntos Exteriores de Irak, “y solo contribuirá a que haya más tensión”.

La presidencia kurdoiraquí condenó, por su parte, a través de un comunicado “las violaciones continuas a la soberanía del territorio de la región del Kurdistán iraquí. El bombardeo realizado por la república islámica de Irán contra las sedes de la oposición usando cualquier excusa es una posición incorrecta, se desvía del camino de los acontecimientos y nos ha sorprendido”.

La oleada de protestas por la muerte de Amini se han extendido por todo el mundo, prolongándose durante dos semanas consecutivas. Mujeres manifestantes de todo el planeta se han quitado los pañuelos y se han cortado el pelo como muestra de solidaridad.

También a nivel político. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó el jueves una resolución de condena por la detención y muerte de la joven iraní. “Como co presiente del Caucus de Derechos Humanos, felicito a los miles de valientes manifestantes que arriesgan sus vidas para defender los derechos humanos en Irán, incluidos los derechos humanos de las mujeres iraníes”, afirmó Chris Coons.

“La respuesta pública a la muerte de Masha Amini a manos de la Policía de Irán deja claro que la opresión iraní no es rival para las demandas de dignidad y respeto del pueblo iraní”, agregó el senador demócrata por Delaware.

Mientras tanto, Amnistía Internacional (AI) asegura que el régimen iraní pide reprimir las protestas por la muerte de la joven “hasta el punto de matar”, según las órdenes filtradas por la ONG como denuncia de un operativo puesto en marcha para “aplastar brutalmente” las manifestaciones a través del despliegue combinado de la Guardia Revolucionaria, fuerzas paramilitares y policías antidisturbios.

El documento revela que la cúpula del Ejército iraní ordenó a los comandantes de todas las provincias reprimir “sin piedad” las protestas nacionales contra la muerte de Mahsa.

Al menos una docena de personas han muerto desde que se desataron las protestas hace dos semanas, según el recuento de la agencia The Associated Press, aunque Amnistía Internacional asegura que son ya al menos 52 los fallecidos por la ola de manifestaciones y la televisión estatal iraní apunta a un total de 41 fallecidos, matizando que no se trata de cifras oficiales.

Las autoridades iraníes, por su parte, apuntan al “enemigo extranjero” como incitadores de las manifestaciones con la intervención de las embajadas y los servicios de inteligencia de otros países.