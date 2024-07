Este país de Europa castigará a los políticos por mentir: una nueva ley "por el respeto a los ciudadanos"

Cada partido político tiene sus ideas y su programa electoral, y los ciudadanos les votan en las elecciones, en base a lo que han prometido o asegurado durante la campaña. No obstante, en muchas ocasiones quedan en promesas que no son cumplidas, algo que levanta las quejas de muchos votantes. En Gales, se ha ido un paso hacia delante con respecto a este tema, y se ha prometido "castigar a los políticos por mentir".

Una novedosa legislación y pionera a nivel mundial, con el que el Gobierno galés plantea que las mentiras en política sean ilegales, tal y como explica The Telegraph. Asimismo, en un debate en el Parlamento de Gales, el consejero general gubernamental, Mick Antoniw, sostuvo que la nueva legislación se haría efectiva antes de las elecciones parlamentarias de 2026 "para descalificar a los diputados y candidatos declarados culpables de engaño deliberado a través de un proceso judicial". "Estamos en el comienzo de un movimiento global", expresó.

Esta propuesta nació después de que el miembro laborista Alun Davies acusara al líder de los conservadores, Andrew RT Davie, de publicar "información falsa" en X (antes Twitter), en la cual sugería que el Partido Laborista (grupo político de Keir Starmer, ganador de las pasadas elecciones en Reino Unido) quiere pagar a los inmigrantes ilegales más de 2.000 euros al mes.

Castigar a los políticos por mentir: una ley pionera en el mundo y una iniciativa en Gales que coge fuerza

El consejero general del Gobierno galés también destacó la necesidad de colaboración entre partidos para afinar los detalles de cómo funcionará esta ley, así como saber si la mentira se convertiría en un delito penal o una sanción civil. Añadió que cuentan con la intención de buscar restaurar la confianza del público en el sistema político y asegurar que los representantes sean honestos y responsables en sus declaraciones y promesas.

En el Reino Unido, un 63% de los ciudadanos desconfían de los políticos, según el informe Global Trustworthiness Index de 2023. Son datos inferiores a los de, por ejemplo, España, donde un 72% de los habitantes no confían en los miembros de la política española. Pero la cifra es superior a los de Alemania (los políticos tienen la desconfianza del 53% de los alemanes), Canadá (un 54%) o Suecia (un 49% de desconfiados, menos de la mitad).

Una iniciativa también aplaudida por Adam Price, exlíder de Plaid Cymru, que establece que sería "algo histórico", así como subrayó que la verdad es fundamental en la democracia. No obstante, advirtió de la creciente desconfianza en los políticos, no solo en Gales o Reino Unido, sino en el resto del mundo, lo que llevaría mucho trabajo en esta normativa.

Por su parte, el exministro laboralista Lee Waters puso como ejemplo a Boris Johnson, ex premier británico, de quien asegura que "llegó al poder mediante engaños", así como con esa ley "eso no hubiera sucedido". "La política se ha vuelto más oscura y el público necesita confiar en lo que se les dice. Mentir no puede convertirse en la norma", sostuvo Waters.