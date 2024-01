Meloni no descarta presentarse a las elecciones europeas pero elude apoyar a Draghi como presidente de la Comisión

El 2024 inicia para la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con una larga lista de propósitos, entre ellos, implementar los fondos europeos post-covid y completar la reforma de la justicia, además de cumplir los compromisos internacionales como presidenta de turno del G7. Sin embargo, a pesar de tener una agenda más que completa para los próximos meses, la líder de Hermanos de Italia no descarta presentarse a las elecciones europeas que se celebrarán en junio, el primer gran termómetro electoral al que se enfrenta desde que asumió el poder en octubre de 2022.

“Todavía no he decidido si me presentaré a las europeas”, dijo la jefa del Ejecutivo italiano durante la tradicional rueda de prensa en la que hizo balance del pasado año. Y añadió: “Es una decisión que debo tomar de forma conjunta con los demás líderes de la mayoría” de gobierno.

Meloni aseguró no estar preocupada por los resultados de las próximas elecciones europeas en las que Hermanos de Italia, que forma parte los Conservadores y Demócratas europeos junto con Vox, se enfrentará a sus dos socios y vicepresidentes en el Ejecutivo que lidera: Antonio Tajani, actual secretario de Forza Italia --el partido fundado por el desaparecido Silvio Berlusconi--, que forma parte de los 'populares' europeos; y el líder de la Liga, Matteo Salvini, cuyo partido es aliado, entre otros, del francés Agrupación Nacional de Marine Le Pen o el ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD)

Respecto a una eventual gran coalición de centro-derecha que pueda gobernar en Europa, Meloni subrayó que “existen distancias insalvables con AfD, empezando por la relación con Rusia”, pero no así con Marine Le Pen, “que creo que está haciendo un buen trabajo”. “En las grandes democracias, cuando hay partidos que obtienen el 20% de los votos, hay que dar respuestas a esos ciudadanos”, añadió.

La primera ministra italiana, sin embargo, se mostró tajante en su negativa a apoyar una gran coalición con los socialistas europeos. “Trabajo para construir una mayoría alternativa” en Bruselas. “Si esto no fuera posible en las elecciones europeas, nunca estaría dispuesta a hacer una alianza parlamentaria con la izquierda. No lo hice en Italia y no lo haré en Europa”, aseguró Meloni.

La líder de Hermanos de Italia tampoco se mostró entusiasmada con la idea de que el ex jefe del Banco Central Europeo y anterior inquilino en Palacio Chigi, Mario Draghi, pueda ser un candidato de consenso para presidir la Comisión Europea, como propuso recientemente el presidente francés, Emmanuel Macron. “He sido una feroz opositora del gobierno de Mario Draghi, pero eso no me ha impedido apoyar su política exterior y hacer un traspaso de poder con respeto. Estoy contenta de que colabore con la Comisión Europea en el tema del mercado único, pero hablar de nombres no es el tema; el tema es qué es lo que tiene que hacer la próxima Comisión”, insistió.

El problema migratorio

“Trabajo para tener una política europea más fuerte en los escenarios de crisis, más determinada en el conseguir su agenda estratégica para no entregarse a peligrosas dependencias, y más firme en la defensa de sus fronteras externas. En este sentido, Meloni reconoció que la gestión de la inmigración irregular fue uno de los desafíos más importantes a los que tuvo que enfrentarse en 2023. En concreto, la primera ministra italiana aseguró a los periodistas que la muerte en febrero de más de 70 personas frente a las costas de Cutro, en el sur de Italia, fue “el momento más difícil” del último año.

El trágico naufragio provocó un endurecimiento por decreto –como la mayoría de las leyes aprobadas desde que la derecha asumió el poder en Italia-- de la política migratoria. Sin embargo, los desembarcos de migrantes no han cesado desde entonces y un total de 155.754 inmigrantes desembarcaron en las costas italianas por el Mediterráneo a lo largo de 2023, lo que supone un 33% más que los registrados en el año precedente, según el Ministerio del Interior. “Los datos no son satisfactorios”, reconoció Meloni.

La primera ministra también se enfrentó a las preguntas sobre la última polémica que incendiado su Gobierno, después de que un diputado de su partido, Emanuele Pozzolo, esté siendo investigado por haber presuntamente disparado a un hombre durante una fiesta de Nochevieja en la que también participaban otros miembros de Hermanos de Italia. En este sentido, Meloni anunció que había pedido a su formación la “suspensión” de Pozzolo, quien ha rechazado colaborar con la justicia apelándose a su inmunidad parlamentaria.