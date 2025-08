La UE muestra su rechazo a una guerra nuclear en el 80º aniversario de Hiroshima

La Unión Europea ha recordado este miércoles que las guerras nucleares "no se pueden ganar" y "nunca deben librarse", en el día en el que se conmemora el 80º aniversario del bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki ocurrido en 1945. El organismo ha advertido de que está creciendo una "retórica nuclear irresponsable" en el panorama global que, junto a arsenales opacos y el surgimiento de nuevos actores que buscan capacidades nucleares, "ponen en peligro la paz y la seguridad internacionales".

Según ha informado EFE, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó a que el mundo "no olvide los horrores causados por las armas nucleares" y advirtió de que la humanidad aún "carga con esas cicatrices". "Hoy, honramos la memoria de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la paz, el desarme y un mundo libre de armas nucleares", añadió.

Para la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares "sigue siendo la piedra angular del régimen mundial de no proliferación nuclear y la base esencial para la consecución del desarme nuclear", por lo que ha incidido en la necesidad de que se reanude el diálogo estratégico en esta materia y de tomar medidas concretas para seguir reduciendo los arsenales. "Tenemos el deber compartido de transmitir a las generaciones futuras el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki. Se lo debemos a las víctimas: garantizar que este legado sirva de base para la paz. El desarme y la no proliferación no son opcionales, sino una responsabilidad colectiva".