El país del mundo que busca españoles para trabajar "con un sueldo mucho más alto de lo que se gana en España"

El desempleo es un problema que afecta seriamente a la economía española. Los datos no acompañan y cada vez más personas se encuentran sin trabajo, algo que pone en evidencia a nuestro país de cara, también, el ámbito nacional. Por ejemplo, España es el tercer país del mundo con más desempleo entre menores de veinticinco años, solo por detrás de Sudáfrica y Nigeria y muy por encima de Italia, Francia o Alemania. Este problema genera que muchas personas se vayan a otros países en búsqueda de trabajo y de ofertas con condiciones dignas. Y en base a esto, en Europa hay un país que busca españoles para trabajar por altos sueldos y solo hablando español.

¿Qué país del mundo busca españoles para trabajar? Ofrecen un salario muy alto y buenas condiciones

Se trata de Francia, un país donde, según los últimos datos facilitados por la web SEPE, tiene un salario medio de 41.540 euros anuales, repartidos en doce pagas de unos 3.460 euros. Así, el salario mínimo interprofesional a septiembre de 2023 es de 1.747,20 euros y su tasa de desempleo se encuentra en el 7,1%.

Algunas de las oportunidades laborales que ofrece Francia se trata de: camarero para trabajar en los Alpes; técnico de cuidados auxiliares de enfermería /técnica de cuidados auxiliares de enfermería en Essona; reponedores para varios supermercados (no es necesario saber francés y el contrato es a jornada parcial); vendedor/a especializado en artículos deportivos en Saboya; reponedores y vendedores para supermercados Carrefour (contrato fijo y 35 horas semanales), o recepcionista a jornada completa, entre otras.

Al ser españoles, para trabajar en Francia y según el acuerdo dentro del Espacio Económico Europeo no es necesario ningún tipo de Visado, tan solo el documento de identidad de España. Asimismo, se debe sacar el permiso de residencia francés. Algunas recomendaciones para saber antes de empezar a trabajar en Francia es que la jornada laboral no podrá exceder las 35 horas semanales, y el precio por hora de trabajo no podrá ser inferior a los 11,07 euros brutos.