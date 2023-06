"Por fin está muerta": una niña de 13 años se suicida y sus compañeros del colegio lo celebran en redes sociales

Agresiones, acoso, amenazas, insultos o ataques tanto psicológicos como físicos. Estas son algunas de las consecuencias del bullying, un método tristemente usado por agresores hacia otras personas y que, mayoritariamente, aparece en la edad temprana o entre los jóvenes. Las víctimas más vulnerables llegan a plantearse el suicidio ante tal situación que si no se detiene con suficiente antelación, puede agravarse. Pero hay quienes, al no ser escuchadas, incluso cometen este acto atroz. Como es el ejemplo de, en los últimos días, una niña de 13 años que se ha suicidado en Francia.

La mayoría de las causas del bullying residen en modelos educativos que son un referente para los niños, así como la ausencia de valores, límites o reglas de convivencia. Pero hay más porqués, como recibir castigos a través de la violencia o la intimidación, así como su uso para aprender a resolver los problemas.

En general, el bullying procede de una fuerte frustración aunada a una escasa moderación y represión de respuestas agresivas aprendidas durante el proceso temprano de socialización. Muchos, al ser edades tan precoces, no pueden identificarlo porque no conocen maneras de enfrentar de forma segura el acoso o recibir ayuda. Es por ello por lo que es necesario utilizar diferentes estrategias para prevenir el acoso, de tal manera que se pueda ayudar a los niños a hacerles entender qué es lo que significa. Por ejemplo, animar a los niños a hablar con un adulto de confianza si son acosados, hablar sobre cómo enfrentar a los niños que lo maltratan, así como estrategias para protegerse, alentarlos a mostrar amabilidad y, en definitiva, mantener abiertas las líneas de comunicación.

El suicido de una niña de 13 años que ha conmocionado a Francia

Lindsay, una joven francesa de 13 años de edad, sufrió un auténtico calvario a consecuencia de las burlas, ataques e incluso palizas constantes que sufrió por parte de sus compañeros de colegio. La niña no pudo soportarlo y dejó una desoladora carta de despedida destinada a sus padres, en la que advirtió del peligro que corría otra amiga.

"Si estás leyendo esta carta es porque seguramente me he ido... no aguanté los insultos de día y de noche, las burlas, las amenazas, a pesar de todo lo que ha pasado, siempre me desearán el mal", escribió la adolescente, según publican medios franceses. Después, se quitó la vida el pasado 12 de mayo.

Los hechos ocurrieron en la ciudad francesa de Lille, donde todos los ciudadanos consideran la tragedia como "un fracaso colectivo", tal y como dijo también el ministro de Educación francés, Pap Ndiay. Cuatro menores de edad han sido procesados por este caso y están siendo investigados.

No obstante, no se esconde y muestran su alegría, júbilo y éxtasis por el suicidio de la menor. "Por fin está muerta" o "ahora podemos mear en su tumba" son algunos de los mensajes que han dejado en redes sociales y se pueden presenciar en vídeos en los que se mofan de la menor fallecida. Además, también alardean de estar cumpliendo con su arresto domiciliario.

Según el informe de Bullying Sin Fronteras, Francia ocupa el duodécimo lugar con 38.500 casos de acoso en 2022. Este término apareció por primera vez en el código penal francés en 2014 y en el código de educación en 2019. Y es que no es el primer caso de bullying que se da en el país galo, pues hace un tiempo, un menor de 13 años llamado Lucas se quitó la vida por una situación de acoso escolar que incluso había sido denunciada por la familia.